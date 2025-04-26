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Курица тушеная в луковом соусе: рецепт идеального горячего блюда
Тушеное мясо и луковая подлива идеально подойдет практически к любому гарниру, а с гречкой будет особенно вкусно.
Курица тушится в большом количестве лука, что придаст блюду сочность и аромат. Для приготовления используйте любую часть курицы: куриное филе, бедра, голень.
Ингредиенты
- куриное филе
- 800 г
- лук репчатый
- 300 г
- чеснок
- 2 зубчика
- масло сливочное
- 50 г
- вода
- 30 мл
- куркума
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.
Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок на кусочки.
На разогретую сковороду выложите сливочное масло, затем лук и обжарьте на среднем огне до мягкости.
Добавьте чеснок, куриное филе, воду, куркуму, перец черный молотый, соль и перемешайте.
Тушите под закрытой крышкой, на медленном огне 20 минут, периодически помешивая.
Советы:
Приправы используйте по своему вкусу.
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