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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Курица тушеная в луковом соусе: рецепт идеального горячего блюда

Тушеное мясо и луковая подлива идеально подойдет практически к любому гарниру, а с гречкой будет особенно вкусно.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
185 ккал
Курица тушеная в луковом соусе

Курица тушеная в луковом соусе / © Credits

Курица тушится в большом количестве лука, что придаст блюду сочность и аромат. Для приготовления используйте любую часть курицы: куриное филе, бедра, голень.

Ингредиенты

куриное филе
800 г
лук репчатый
300 г
чеснок
2 зубчика
масло сливочное
50 г
вода
30 мл
куркума
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.

  2. Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок на кусочки.

  3. На разогретую сковороду выложите сливочное масло, затем лук и обжарьте на среднем огне до мягкости.

  4. Добавьте чеснок, куриное филе, воду, куркуму, перец черный молотый, соль и перемешайте.

  5. Тушите под закрытой крышкой, на медленном огне 20 минут, периодически помешивая.

Советы:

  • Приправы используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
65
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