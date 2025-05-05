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Курица в сидре: оригинальный рецепт вкусного блюда
Если вы ищете блюдо, которое согреет вас не только физически, но и эмоционально — обратите внимание на этот изысканный, но удивительно простой рецепт с французским шармом.
Куриное рагу с сидром или Poulet à la Normande — классика нормандской кухни, которую кулинар Manon Lagrève адаптировала для повседневного уюта. В ее исполнении это блюдо — настоящее гастрономическое удовольствие.
Сидр — яблочный алкогольный напиток из Нормандии — добавляет мягкую фруктовую кислинку и глубину вкуса без чрезмерной сладости. В сочетании со сметаной, ароматом тимьяна и нежной курятиной получается идеальный баланс между вкусной едой и изысканностью французской кухни.
Ингредиенты
- Куриные бедра
- 600г
- Сельдерей
- 2 стебли
- Лук
- 2шт.
- Чеснок
- 2 зубчики
- Натуральный сидр
- 300 мл
- Куриный бульон
- 200 мл
- Дижонская горчица
- 1 ст. л
- Сметана
- 2 ст. л
- Кукурузная мука
- 1 ст. л
- Свежий чабрец
- 1 веточка
- Соль
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- Перец
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- Оливковое масло
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Приготовление
На среднем огне разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте куриные бедра с обеих сторон по 5 мин до золотистой корочки. Выложите их на тарелку.
В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и сельдерей 5–7 мин до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 1–2 минуты, пока не появится аромат.
Залейте овощи сидром и бульоном. Добавьте чабрец, посолите и поперчите. Поверните курицу в сковороду — мясо должно быть частично погружено в жидкость.
Переложите все в жаропрочную форму или оставьте в сковороде (если она с металлической ручкой). Запекайте в духовке 30 мин при 180°C. Курица станет нежной, а соус — насыщенным.
Выньте форму из духовки. Добавьте горчицу и сметану, перемешайте.
Для загущения растворите кукурузную муку в 2 ст. л холодной воды и влейте в соус. Нагрейте еще 5 мин на плите до кремовой смеси.
Совет:
Не заменяйте сидр яблочным соком — это кардинально изменит характер блюда.
С чем подавать
Это рагу лучше всего подходит к:
картофельному пюре
рису басмати
домашнему хлебу или багету
отварной зеленой фасоли или брокколи
Это идеальное блюдо для уютного ужина. Оно не слишком тяжелое, но сытное; не сложное, но выглядит будто из ресторана.