Курица в сидре: оригинальный рецепт вкусного блюда / © Credits

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Куриное рагу с сидром или Poulet à la Normande — классика нормандской кухни, которую кулинар Manon Lagrève адаптировала для повседневного уюта. В ее исполнении это блюдо — настоящее гастрономическое удовольствие.

Сидр — яблочный алкогольный напиток из Нормандии — добавляет мягкую фруктовую кислинку и глубину вкуса без чрезмерной сладости. В сочетании со сметаной, ароматом тимьяна и нежной курятиной получается идеальный баланс между вкусной едой и изысканностью французской кухни.

Ингредиенты Куриные бедра 600г Сельдерей 2 стебли Лук 2шт. Чеснок 2 зубчики Натуральный сидр 300 мл Куриный бульон 200 мл Дижонская горчица 1 ст. л Сметана 2 ст. л Кукурузная мука 1 ст. л Свежий чабрец 1 веточка Соль Перец Оливковое масло

Приготовление

На среднем огне разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте куриные бедра с обеих сторон по 5 мин до золотистой корочки. Выложите их на тарелку. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и сельдерей 5–7 мин до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 1–2 минуты, пока не появится аромат. Залейте овощи сидром и бульоном. Добавьте чабрец, посолите и поперчите. Поверните курицу в сковороду — мясо должно быть частично погружено в жидкость. Переложите все в жаропрочную форму или оставьте в сковороде (если она с металлической ручкой). Запекайте в духовке 30 мин при 180°C. Курица станет нежной, а соус — насыщенным. Выньте форму из духовки. Добавьте горчицу и сметану, перемешайте. Для загущения растворите кукурузную муку в 2 ст. л холодной воды и влейте в соус. Нагрейте еще 5 мин на плите до кремовой смеси.

Совет:

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Не заменяйте сидр яблочным соком — это кардинально изменит характер блюда.

С чем подавать

Это рагу лучше всего подходит к:

картофельному пюре

рису басмати

домашнему хлебу или багету

отварной зеленой фасоли или брокколи

Это идеальное блюдо для уютного ужина. Оно не слишком тяжелое, но сытное; не сложное, но выглядит будто из ресторана.