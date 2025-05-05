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Дата публикации
Категория
Рецепты
Время на прочтение
2 мин

Курица в сидре: оригинальный рецепт вкусного блюда

Если вы ищете блюдо, которое согреет вас не только физически, но и эмоционально — обратите внимание на этот изысканный, но удивительно простой рецепт с французским шармом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Курица в сидре: оригинальный рецепт вкусного блюда

Курица в сидре: оригинальный рецепт вкусного блюда / © Credits

Куриное рагу с сидром или Poulet à la Normande — классика нормандской кухни, которую кулинар Manon Lagrève адаптировала для повседневного уюта. В ее исполнении это блюдо — настоящее гастрономическое удовольствие.

Сидр — яблочный алкогольный напиток из Нормандии — добавляет мягкую фруктовую кислинку и глубину вкуса без чрезмерной сладости. В сочетании со сметаной, ароматом тимьяна и нежной курятиной получается идеальный баланс между вкусной едой и изысканностью французской кухни.

Ингредиенты

Куриные бедра
600г
Сельдерей
2 стебли
Лук
2шт.
Чеснок
2 зубчики
Натуральный сидр
300 мл
Куриный бульон
200 мл
Дижонская горчица
1 ст. л
Сметана
2 ст. л
Кукурузная мука
1 ст. л
Свежий чабрец
1 веточка
Соль
Перец
Оливковое масло

Приготовление

  1. На среднем огне разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте куриные бедра с обеих сторон по 5 мин до золотистой корочки. Выложите их на тарелку.

  2. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и сельдерей 5–7 мин до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 1–2 минуты, пока не появится аромат.

  3. Залейте овощи сидром и бульоном. Добавьте чабрец, посолите и поперчите. Поверните курицу в сковороду — мясо должно быть частично погружено в жидкость.

  4. Переложите все в жаропрочную форму или оставьте в сковороде (если она с металлической ручкой). Запекайте в духовке 30 мин при 180°C. Курица станет нежной, а соус — насыщенным.

  5. Выньте форму из духовки. Добавьте горчицу и сметану, перемешайте.

  6. Для загущения растворите кукурузную муку в 2 ст. л холодной воды и влейте в соус. Нагрейте еще 5 мин на плите до кремовой смеси.

Совет:

Не заменяйте сидр яблочным соком — это кардинально изменит характер блюда.

С чем подавать

Это рагу лучше всего подходит к:

  • картофельному пюре

  • рису басмати

  • домашнему хлебу или багету

  • отварной зеленой фасоли или брокколи

Это идеальное блюдо для уютного ужина. Оно не слишком тяжелое, но сытное; не сложное, но выглядит будто из ресторана.

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