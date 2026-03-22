Курт Рассел рассказал как приготовить сливочную картошку на ужин мечты

Курт Рассел и Вайятт Рассел youtube.com_@TableMannersPodcast / © YouTube

На подкаст Table Manners пришли звезды Курт Рассел и его сын Ваятт Рассел. Кроме интересных историй о съемках, страхе пауков и кулинарных предпочтениях, актер поделился секретом, который точно изменит ваше представление о печеной картошке.

Актер рассказал, что его идеальный ужин начинается со спаржевого супа, который он с Голди Хоун попробовал в Германии, далее идет филе оленя и сливочный картофель.

Именно картофель оказался настоящей неожиданностью. Курт рассказал, что его любимая начинка — кремовая кукуруза. По словам Рассела, сочетание получается невероятно вкусным и стоит того, чтобы попробовать.

Ингредиенты

Крупный картофель 1 шт.

Сливочное масло 1 ст. л

Сметана 2 ст. л

Свежий зеленый лук 1-2 веточки

Перец черный молотый

Кремовая кукуруза (можно консервированную или домашнюю) 3-4 ст. л

Приготовление

Картофель помыть и обсушить. Проколоть вилкой в нескольких местах. Запекать в духовке при 200°C или в аэрофритюрнице около 35-40 мин до мягкости. Разрезать горячий картофель пополам. Добавить сливочное масло, сметану, зелень и перец. Сверху выложить кремовую кукурузу и все перемешать

Курт еще раз подтвердил, что простые блюда могут стать гастрономическим открытием, если добавить немного фантазии. Этот рецепт легко повторить дома и удивить родных и друзей.

Эта история — напоминание, что кулинария может быть такой же творческой и неожиданной, как и жизнь Голливуда.