Курт Рассел рассказал как приготовить сливочную картошку на ужин мечты
Курт Рассел — настоящая актерская легенда, и его сын Вайятт продолжает эту семейную традицию. Во время подкаста они рассказали о ранних шагах Вайятта на съемочной площадке, совместных фобиях и кулинарных экспериментах.
На подкаст Table Manners пришли звезды Курт Рассел и его сын Ваятт Рассел. Кроме интересных историй о съемках, страхе пауков и кулинарных предпочтениях, актер поделился секретом, который точно изменит ваше представление о печеной картошке.
Актер рассказал, что его идеальный ужин начинается со спаржевого супа, который он с Голди Хоун попробовал в Германии, далее идет филе оленя и сливочный картофель.
Именно картофель оказался настоящей неожиданностью. Курт рассказал, что его любимая начинка — кремовая кукуруза. По словам Рассела, сочетание получается невероятно вкусным и стоит того, чтобы попробовать.
Ингредиенты
Крупный картофель 1 шт.
Сливочное масло 1 ст. л
Сметана 2 ст. л
Свежий зеленый лук 1-2 веточки
Перец черный молотый
Кремовая кукуруза (можно консервированную или домашнюю) 3-4 ст. л
Приготовление
Картофель помыть и обсушить.
Проколоть вилкой в нескольких местах.
Запекать в духовке при 200°C или в аэрофритюрнице около 35-40 мин до мягкости.
Разрезать горячий картофель пополам.
Добавить сливочное масло, сметану, зелень и перец.
Сверху выложить кремовую кукурузу и все перемешать
Курт еще раз подтвердил, что простые блюда могут стать гастрономическим открытием, если добавить немного фантазии. Этот рецепт легко повторить дома и удивить родных и друзей.
Эта история — напоминание, что кулинария может быть такой же творческой и неожиданной, как и жизнь Голливуда.