Курт Рассел рассказал как приготовить сливочную картошку на ужин мечты

Курт Рассел — настоящая актерская легенда, и его сын Вайятт продолжает эту семейную традицию. Во время подкаста они рассказали о ранних шагах Вайятта на съемочной площадке, совместных фобиях и кулинарных экспериментах.

Станислава Бондаренко
Курт Рассел и Вайятт Рассел youtube.com_@TableMannersPodcast / © YouTube

На подкаст Table Manners пришли звезды Курт Рассел и его сын Ваятт Рассел. Кроме интересных историй о съемках, страхе пауков и кулинарных предпочтениях, актер поделился секретом, который точно изменит ваше представление о печеной картошке.

Актер рассказал, что его идеальный ужин начинается со спаржевого супа, который он с Голди Хоун попробовал в Германии, далее идет филе оленя и сливочный картофель.

Именно картофель оказался настоящей неожиданностью. Курт рассказал, что его любимая начинка — кремовая кукуруза. По словам Рассела, сочетание получается невероятно вкусным и стоит того, чтобы попробовать.

Ингредиенты

  • Крупный картофель 1 шт.

  • Сливочное масло 1 ст. л

  • Сметана 2 ст. л

  • Свежий зеленый лук 1-2 веточки

  • Перец черный молотый

  • Кремовая кукуруза (можно консервированную или домашнюю) 3-4 ст. л

Приготовление

  1. Картофель помыть и обсушить.

  2. Проколоть вилкой в нескольких местах.

  3. Запекать в духовке при 200°C или в аэрофритюрнице около 35-40 мин до мягкости.

  4. Разрезать горячий картофель пополам.

  5. Добавить сливочное масло, сметану, зелень и перец.

  6. Сверху выложить кремовую кукурузу и все перемешать

Курт еще раз подтвердил, что простые блюда могут стать гастрономическим открытием, если добавить немного фантазии. Этот рецепт легко повторить дома и удивить родных и друзей.

Эта история — напоминание, что кулинария может быть такой же творческой и неожиданной, как и жизнь Голливуда.

