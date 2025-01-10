Кускус с курицей и овощами: рецепт вкусного и полезного блюда

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте сытное блюдо с полезной крупой кускус, курицей, овощами и специями.
Блюдо готовится в одной сковороде. Кускус будет рассыпчатым с ароматом мяса и овощей.
Ингредиенты
- кускус
- 250 г
- куриное филе
- 400 г
- вода
- 600 мл
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- болгарский перец
- 1 шт.
- зеленый горошек
- 100 г
- чеснок
- 3 зубчика
- томатная паста
- 100 г
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- кориандр молотый
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- растительное масло
- 30 мл
- соль
- Овощи помойте. Лук и морковь очистите и нарежьте на мелкие кубики.
- Перец болгарский очистите от семян и также нарежьте на мелкие кубики.
- Куриное филе помойте и нарежьте на средние полоски.
- В глубокую сковороду налейте растительное масло, выложите мясо и обжарьте на сильном огне до румяной корочки.
- Затем добавьте лук, морковь и обжарьте еще 3-4 минуты на среднем огне, выложите болгарский перец, зеленый горошек, чеснок, мелко измельченный, паприку, кориандр, перец черный молотый, соль, томатную пасту и перемешайте.
- Обжарьте еще три минуты, влейте горячую воду и всыпьте кускус. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще три минуты. Снимите с огня и дайте настояться 8-10 минут.
Советы:
- Мясо используйте любое.
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