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Кускус с курицей и овощами: рецепт вкусного и полезного блюда

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
667
Время на прочтение
1 мин
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Кускус с курицей и овощами: рецепт вкусного и полезного блюда

Кускус с курицей и овощами / Фото: Credits

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте сытное блюдо с полезной крупой кускус, курицей, овощами и специями.

Блюдо готовится в одной сковороде. Кускус будет рассыпчатым с ароматом мяса и овощей. 

Ингредиенты

кускус
250 г
куриное филе
400 г
вода
600 мл
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
болгарский перец
1 шт.
зеленый горошек
100 г
чеснок
3 зубчика
томатная паста
100 г
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
кориандр молотый
1 ч. л.
перец черный молотый
растительное масло
30 мл
соль
  1. Овощи помойте. Лук и морковь очистите и нарежьте на мелкие кубики.
  2. Перец болгарский очистите от семян и также нарежьте на мелкие кубики.
  3. Куриное филе помойте и нарежьте на средние полоски.
  4. В глубокую сковороду налейте растительное масло, выложите мясо и обжарьте на сильном огне до румяной корочки. 
  5. Затем добавьте лук, морковь и обжарьте еще 3-4 минуты на среднем огне, выложите болгарский перец, зеленый горошек, чеснок, мелко измельченный, паприку, кориандр, перец черный молотый, соль, томатную пасту и перемешайте. 
  6. Обжарьте еще три минуты, влейте горячую воду и всыпьте кускус. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще три минуты. Снимите с огня и дайте настояться 8-10 минут.

Советы:

  • Мясо используйте любое.

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