Кускус с курицей и овощами: рецепт вкусного и полезного блюда

Чтобы быстро накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте сытное блюдо с полезной крупой кускус, курицей, овощами и специями.

Блюдо готовится в одной сковороде. Кускус будет рассыпчатым с ароматом мяса и овощей.

Ингредиенты кускус 250 г куриное филе 400 г вода 600 мл лук репчатый 1 шт. морковь 1 шт. болгарский перец 1 шт. зеленый горошек 100 г чеснок 3 зубчика томатная паста 100 г паприка молотая сладкая 1 ч. л. кориандр молотый 1 ч. л. перец черный молотый растительное масло 30 мл соль

Овощи помойте. Лук и морковь очистите и нарежьте на мелкие кубики. Перец болгарский очистите от семян и также нарежьте на мелкие кубики. Куриное филе помойте и нарежьте на средние полоски. В глубокую сковороду налейте растительное масло, выложите мясо и обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Затем добавьте лук, морковь и обжарьте еще 3-4 минуты на среднем огне, выложите болгарский перец, зеленый горошек, чеснок, мелко измельченный, паприку, кориандр, перец черный молотый, соль, томатную пасту и перемешайте. Обжарьте еще три минуты, влейте горячую воду и всыпьте кускус. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще три минуты. Снимите с огня и дайте настояться 8-10 минут.

Советы:

Мясо используйте любое.

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