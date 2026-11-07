Кускус с овощами на сковороде: рецепт вкусного гарнира

Помидоры опустите на одну минуту в кипяток, затем в холодную воду, очистите от шкурки и нарежьте кубиками.

В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук, чеснок, морковь до мягкости, добавьте болгарский перец, помидоры, перец черный молотый, перемешайте и обжарьте 5-7 минут, затем всыпьте кускус, посолите, влейте кипящую воду, еще раз перемешайте и накройте крышкой, снимите с огня и оставьте на пять минут.