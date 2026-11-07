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Кускус с овощами на сковороде: рецепт вкусного гарнира
Это полезный, яркий гарнир, который отлично подойдет к мясу, курице или рыбе.
ЛИД:
Блюдо готовится просто и быстро, на одной сковороде. Овощи вначале обжарьте, добавьте к ним кускус, залейте горячей водой, снимите с огня и дайте настояться несколько минут.
Ингредиенты
- кускус
- 200 г
- болгарский перец
- 1 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- вода
- 250 мл
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Овощи промойте.
Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте мелкими кубиками.
Лук, морковь, чеснок очистите. Лук, морковь также нарежьте, как и болгарский перец, чеснок измельчите.
Помидоры опустите на одну минуту в кипяток, затем в холодную воду, очистите от шкурки и нарежьте кубиками.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук, чеснок, морковь до мягкости, добавьте болгарский перец, помидоры, перец черный молотый, перемешайте и обжарьте 5-7 минут, затем всыпьте кускус, посолите, влейте кипящую воду, еще раз перемешайте и накройте крышкой, снимите с огня и оставьте на пять минут.
Перед подачей блюдо взрыхлите вилкой.
Советы:
Готовое блюдо можно посыпать зеленью