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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Кускус с овощами на сковороде: рецепт вкусного гарнира

Это полезный, яркий гарнир, который отлично подойдет к мясу, курице или рыбе.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
178 ккал
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Кускус с овощами на сковороде

Кускус с овощами на сковороде / © Credits

ЛИД:

Блюдо готовится просто и быстро, на одной сковороде. Овощи вначале обжарьте, добавьте к ним кускус, залейте горячей водой, снимите с огня и дайте настояться несколько минут.

Ингредиенты

кускус
200 г
болгарский перец
1 шт.
помидоры
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
2 зубчика
вода
250 мл
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Овощи промойте.

  2. Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте мелкими кубиками.

  3. Лук, морковь, чеснок очистите. Лук, морковь также нарежьте, как и болгарский перец, чеснок измельчите.

  4. Помидоры опустите на одну минуту в кипяток, затем в холодную воду, очистите от шкурки и нарежьте кубиками.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук, чеснок, морковь до мягкости, добавьте болгарский перец, помидоры, перец черный молотый, перемешайте и обжарьте 5-7 минут, затем всыпьте кускус, посолите, влейте кипящую воду, еще раз перемешайте и накройте крышкой, снимите с огня и оставьте на пять минут.

  6. Перед подачей блюдо взрыхлите вилкой.

Советы:

  • Готовое блюдо можно посыпать зеленью

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