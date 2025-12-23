Кутья с пастой Амосова: современный рецепт традиционного украинского блюда

Кутя / © Credits

Однако даже такое глубоко традиционное блюдо сегодня может звучать по-новому — легче, полезнее и актуальнее для современного ритма жизни.

Один из таких вариантов — кутья с пастой Амосова, о рецепте которой рассказала фудблогер Anastasia Simashko. Это сочетание классической пшеницы, мака и сухофруктов с питательной орехово-медовой смесью, известной своими полезными свойствами. В результате имеем не просто праздничное блюдо, а полноценный суперфуд, который хочется готовить не только на Рождество.

Ингредиенты пшеница 200 г вода 500 мл соль изюм 100 г мак 100 г миндаль 50 г клюква 100 г паста Амосова 2-3 ст. л грецкие орехи в меду

Приготовление

Пшеница: тщательно промойте зерно и варите в воде со щепоткой соли до мягкости, это примерно 40-50 мин. Мак: залейте горячей водой на 20 мин, затем перебейте в блендере до кремовой текстуры. Миндаль: мелко нарежьте ножом. Основа: соедините теплую пшеницу с маком, изюмом, клюквой и миндалем. Финальный акцент: добавьте пасту Амосова и грецкие орехи в меду. Перемешайте: дайте кутье немного настояться, чтобы вкусы гармонично соединились.

Паста Амосова — это смесь меда, орехов и сухофруктов, которая традиционно используется для поддержания иммунитета и энергии. Она богата полезными жирами, клетчаткой и природными сахарами, что делает ее идеальным дополнением к блюдам без термической обработки.

Кутья с пастой Амосова — это пример того, как традиционная украинская кухня может звучать современно, полезно и эстетично. Она сохраняет сакральный смысл блюда, но в то же время отвечает запросам сегодняшнего дня: натуральность, польза и хороший вкус.