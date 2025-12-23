- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
Кутья с пастой Амосова: современный рецепт традиционного украинского блюда
Кутья — одно из древнейших и самых символических блюд украинской кухни. Она олицетворяет достаток, семейное тепло и связь поколений.
Однако даже такое глубоко традиционное блюдо сегодня может звучать по-новому — легче, полезнее и актуальнее для современного ритма жизни.
Один из таких вариантов — кутья с пастой Амосова, о рецепте которой рассказала фудблогер Anastasia Simashko. Это сочетание классической пшеницы, мака и сухофруктов с питательной орехово-медовой смесью, известной своими полезными свойствами. В результате имеем не просто праздничное блюдо, а полноценный суперфуд, который хочется готовить не только на Рождество.
Ингредиенты
- пшеница
- 200 г
- вода
- 500 мл
- соль
-
- изюм
- 100 г
- мак
- 100 г
- миндаль
- 50 г
- клюква
- 100 г
- паста Амосова
- 2-3 ст. л
- грецкие орехи в меду
-
Приготовление
Пшеница: тщательно промойте зерно и варите в воде со щепоткой соли до мягкости, это примерно 40-50 мин.
Мак: залейте горячей водой на 20 мин, затем перебейте в блендере до кремовой текстуры.
Миндаль: мелко нарежьте ножом.
Основа: соедините теплую пшеницу с маком, изюмом, клюквой и миндалем.
Финальный акцент: добавьте пасту Амосова и грецкие орехи в меду.
Перемешайте: дайте кутье немного настояться, чтобы вкусы гармонично соединились.
Паста Амосова — это смесь меда, орехов и сухофруктов, которая традиционно используется для поддержания иммунитета и энергии. Она богата полезными жирами, клетчаткой и природными сахарами, что делает ее идеальным дополнением к блюдам без термической обработки.
Кутья с пастой Амосова — это пример того, как традиционная украинская кухня может звучать современно, полезно и эстетично. Она сохраняет сакральный смысл блюда, но в то же время отвечает запросам сегодняшнего дня: натуральность, польза и хороший вкус.