Рецепты
44
1 мин

Кутья с пастой Амосова: современный рецепт традиционного украинского блюда

Кутья — одно из древнейших и самых символических блюд украинской кухни. Она олицетворяет достаток, семейное тепло и связь поколений.

Станислава Бондаренко
1 час
230 ккал
Однако даже такое глубоко традиционное блюдо сегодня может звучать по-новому — легче, полезнее и актуальнее для современного ритма жизни.

Один из таких вариантов — кутья с пастой Амосова, о рецепте которой рассказала фудблогер Anastasia Simashko. Это сочетание классической пшеницы, мака и сухофруктов с питательной орехово-медовой смесью, известной своими полезными свойствами. В результате имеем не просто праздничное блюдо, а полноценный суперфуд, который хочется готовить не только на Рождество.

Ингредиенты

пшеница
200 г
вода
500 мл
соль
изюм
100 г
мак
100 г
миндаль
50 г
клюква
100 г
паста Амосова
2-3 ст. л
грецкие орехи в меду

Приготовление

  1. Пшеница: тщательно промойте зерно и варите в воде со щепоткой соли до мягкости, это примерно 40-50 мин.

  2. Мак: залейте горячей водой на 20 мин, затем перебейте в блендере до кремовой текстуры.

  3. Миндаль: мелко нарежьте ножом.

  4. Основа: соедините теплую пшеницу с маком, изюмом, клюквой и миндалем.

  5. Финальный акцент: добавьте пасту Амосова и грецкие орехи в меду.

  6. Перемешайте: дайте кутье немного настояться, чтобы вкусы гармонично соединились.

Паста Амосова — это смесь меда, орехов и сухофруктов, которая традиционно используется для поддержания иммунитета и энергии. Она богата полезными жирами, клетчаткой и природными сахарами, что делает ее идеальным дополнением к блюдам без термической обработки.

Кутья с пастой Амосова — это пример того, как традиционная украинская кухня может звучать современно, полезно и эстетично. Она сохраняет сакральный смысл блюда, но в то же время отвечает запросам сегодняшнего дня: натуральность, польза и хороший вкус.

44
