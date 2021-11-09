Квашеная капуста: проверенный столетиями рецепт

Осень – лучшее время для того, чтобы квасить капусту.

Квашеная капуста – это не только вкусно, но и полезно, поскольку в ней содержится большое количество витамина С, недостаток которого особенно ощутим в осенне-зимний период.

Предлагаем проверенный столетиями рецепт, который передавался из уст в уста, когда еще не было поваренных книг, а капусту квасили в деревянных бочках, используя в качестве гнета увесистые булыжники.

Следуя классическому рецепту, вы берете минимальный набор общедоступных продуктов, а в результате получаете отменную хрустящую капусту.

Ингредиенты:

5 кг капусты

0,5 кг моркови

5 столовых ложек соли

Приготовление

Капусту очистить от наружных листьев, разрезать кочан пополам, вырезать кочерыжку и нашинковать тонкой соломкой. Очищенную морковь натереть на крупной терке.

Измельченные овощи соединить в широкой миске, посолить и тщательно вымешать.

Подготовленную капусту укладывать понемногу в тару для квашения и очень плотно утрамбовывать кулаком или толкушкой до появления сока. Поверх капусты положить плоскую тарелку вверх дном и поставить на нее гнет – банку с водой.

Первые 3-5 дней капусту держать при комнатной температуре. Как только на поверхности начнет появляться пена, ее следует удалять.

На третий день снять с капусты гнет и проткнуть ее в нескольких местах донизу черенком деревянной ложки и оставить так примерно на час, после чего снова накрыть тарелкой с гнетом. Повторить процедуру на следующий день.

Когда перестанет появляться пена, капусту переложить в банки и отправить на хранение в прохладное место.

На заметку

Для квашения выбирайте плотные свежие кочаны белокочанной капусты среднеспелых и позднеспелых сортов.

Квасить капусту следует в деревянной, керамической, стеклянной или эмалированной таре.

Соль используйте обычную, каменную, не йодированную, среднего помола.

Для ароматизации капусты при заквашивании можно добавить лавровый лист, перец горошком, гвоздику или толченые семена тмина и укропа.

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