Рецепты
485
1 мин

Квашеная капуста в банке: идеальный рецепт

Этот рецепт квашеной капусты самый простой, она получается сочной, хрустящей и полезной. Капусту, используйте только средних или поздних сортов.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
25 ккал
На ее основе можно приготовить различные блюда: винегрет, салаты, вареники, пироги, тушить с мясом, грибами, а также можно готовить и первые блюда: борщ, солянку, капустняк.

Ингредиенты

капуста белокочанная
950 г
морковь
50 г
перец черный горошком
8 шт.
лавровый лист
1 шт.
соль каменная
20 г
банка
1 литровая

  1. Кочан капусты промойте и мелко нашинкуйте.

  2. Морковь натрите на средней терке.

  3. В миску выложите капусту, морковь, лавровый лист, перец черный горошком, посыпьте солью и руками, слегка перемешайте.

  4. Плотно утрамбуйте капусту в банку, поставьте ее на тарелку и оставьте при комнатной температуре, не накрывая, на 2-3 дня, периодически протыкая деревянной шпажкой до дна, чтобы выходили газы, через день-два капуста пустит сок, а на третий день закройте ее пластмассовой крышкой и поставьте в холодильник.

  5. Через 2-3 дня капуста будет готова.

  6. Перед подачей полейте ее ароматным маслом и посыпьте тонко нарезанным луком.

Советы:

  • Если капуста пустит мало сока, долейте доверху холодной водой.

485
