Квашеная капуста в банке: идеальный рецепт

Плотно утрамбуйте капусту в банку, поставьте ее на тарелку и оставьте при комнатной температуре, не накрывая, на 2-3 дня, периодически протыкая деревянной шпажкой до дна, чтобы выходили газы, через день-два капуста пустит сок, а на третий день закройте ее пластмассовой крышкой и поставьте в холодильник.