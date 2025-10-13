- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 1 мин
Квашеная капуста в банке: идеальный рецепт
Этот рецепт квашеной капусты самый простой, она получается сочной, хрустящей и полезной. Капусту, используйте только средних или поздних сортов.
На ее основе можно приготовить различные блюда: винегрет, салаты, вареники, пироги, тушить с мясом, грибами, а также можно готовить и первые блюда: борщ, солянку, капустняк.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 950 г
- морковь
- 50 г
- перец черный горошком
- 8 шт.
- лавровый лист
- 1 шт.
- соль каменная
- 20 г
- банка
- 1 литровая
Кочан капусты промойте и мелко нашинкуйте.
Морковь натрите на средней терке.
В миску выложите капусту, морковь, лавровый лист, перец черный горошком, посыпьте солью и руками, слегка перемешайте.
Плотно утрамбуйте капусту в банку, поставьте ее на тарелку и оставьте при комнатной температуре, не накрывая, на 2-3 дня, периодически протыкая деревянной шпажкой до дна, чтобы выходили газы, через день-два капуста пустит сок, а на третий день закройте ее пластмассовой крышкой и поставьте в холодильник.
Через 2-3 дня капуста будет готова.
Перед подачей полейте ее ароматным маслом и посыпьте тонко нарезанным луком.
Советы:
Если капуста пустит мало сока, долейте доверху холодной водой.