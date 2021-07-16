Квашеная пекинская капуста: рецепт от Лидии Таран и шеф-повара Юрия Ковриженко

Лето — время закатывать овощи и фрукты на зиму, но, если обычными солеными и малосольными огурцами уже никого не удивить, всегда можно попробовать приготовить что-то новое, например, блюдо корейской кухни.
Поэтому ведущая ТСН Лидия Таран и шеф-повар Юрий Ковриженко вместе в студии новостей приготовили популярное, вкусное и полезное блюдо — кимчи, которое представляет собой острые квашеные овощи, обычно так готовят пекинскую капусту. В сюжете Лидя Таран призналась, что раньше никогда ничего самостоятельно не солила.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- чеснок
- лук
- рисовая мука (или крахмал)
- соль
- паста кочхуджан
- сушеный красный перец
- смородина
- паста из креветок
- рыбный соус
Приготовление:
Пекинскую капусту помойте, разделите на отдельные листья и щедро посолите. Дайте постоять.
В блендере перебейте указанные выше составляющие. У вас получится соус, им надо залить засоленную капусту.
Использовать для квашения лучше стеклянные банки или пластиковый контейнер. Выкладывайте капусту слоями и заливайте соусом.
Закройте крышкой и поставьте в теплое место на 2 дня.
Когда время пройдет, переставьте капусту в холодильник или в погреб. Квасить листья капусты нужно 10 дней.
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