Квашеная пекинская капуста: рецепт от Лидии Таран и шеф-повара Юрия Ковриженко

Квашеная пекинская капуста: рецепт от Лидии Таран и шеф-повара Юрия Ковриженко

Лето — время закатывать овощи и фрукты на зиму, но, если обычными солеными и малосольными огурцами уже никого не удивить, всегда можно попробовать приготовить что-то новое, например, блюдо корейской кухни.

Поэтому ведущая ТСН Лидия Таран и шеф-повар Юрий Ковриженко вместе в студии новостей приготовили популярное, вкусное и полезное блюдо — кимчи, которое представляет собой острые квашеные овощи, обычно так готовят пекинскую капусту. В сюжете Лидя Таран призналась, что раньше никогда ничего самостоятельно не солила.

Ингредиенты:

пекинская капуста

чеснок

лук

рисовая мука (или крахмал)

соль

паста кочхуджан

сушеный красный перец

смородина

паста из креветок

рыбный соус

Приготовление:

Пекинскую капусту помойте, разделите на отдельные листья и щедро посолите. Дайте постоять.

В блендере перебейте указанные выше составляющие. У вас получится соус, им надо залить засоленную капусту.

Использовать для квашения лучше стеклянные банки или пластиковый контейнер. Выкладывайте капусту слоями и заливайте соусом.

Закройте крышкой и поставьте в теплое место на 2 дня.

Когда время пройдет, переставьте капусту в холодильник или в погреб. Квасить листья капусты нужно 10 дней.

Эксперименты ТСН: как с пекинской капусты приготовить корейское блюдо кимчи

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