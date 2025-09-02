ТСН в социальных сетях

Квашеные баклажаны: рецепт полезной закуски

Квашеные баклажаны — это аппетитная, вкусная и полезная закуска, которая подойдет к любому блюду: к картофелю в мундирах, пюре или мясу.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Квашеные баклажаны

Готовые баклажаны нарежьте на кубики, добавьте нарезанный репчатый лук, посыпьте свежей зеленью, и полейте ароматным растительным маслом.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 1,5 кг;

  • перец сладкий — 2 шт;

  • морковь — 2 шт;

  • чеснок — 5-7 зубчиков;

  • зелень (петрушка, кинза, укроп).

Маринад:

  • вода — 1 литр;

  • соль — 50 гр;

  • лавровый лист — 2 шт;

  • перец черный горошком — 7 шт;

  • перец душистый горошком — 4 шт.

Приготовление:

  1. Баклажаны помойте и срежьте плодоножки. В кастрюле вскипятите воду 2,5 литра, добавьте 2 столовые ложки соли положите в нее баклажаны, доведите до кипения и варите при закрытой крышке 15-20 минут. Достаньте баклажаны и положите под пресс на 2 часа, чтобы стекла лишняя жидкость.

  2. Для маринада: в сотейник влейте воду, добавьте соль, лавровый лист, перец черный горошком, перец душистый горошком, закипятите и остудите.

  3. Овощи помойте.

  4. Перец сладкий очистите от семян, плодоножки и нарежьте соломкой.

  5. Морковь очистите и натрите на терку для корейской моркови.

  6. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  7. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  8. В миске соедините перец сладкий, морковь, чеснок, зелень и перемешайте.

  9. Баклажаны разрежьте пополам, но не до конца и раскройте их по надрезу. Выложите овощную начинку, сложите вместе половинки и выложите в емкость. Залейте остывшим маринадом, чтобы он полностью покрыл баклажаны, положите наверх тарелку и оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня. Готовые баклажаны храните в холодильнике.

Советы:

  • Главное — баклажаны не переварите.

  • Готовность баклажан при варке проверьте зубочисткой или спичкой, если кожицу проткнуть без труда, значит овощи, готовы.

