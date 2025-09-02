- Дата публикации
Квашеные баклажаны: рецепт полезной закуски
Квашеные баклажаны — это аппетитная, вкусная и полезная закуска, которая подойдет к любому блюду: к картофелю в мундирах, пюре или мясу.
Готовые баклажаны нарежьте на кубики, добавьте нарезанный репчатый лук, посыпьте свежей зеленью, и полейте ароматным растительным маслом.
Ингредиенты:
баклажаны — 1,5 кг;
перец сладкий — 2 шт;
морковь — 2 шт;
чеснок — 5-7 зубчиков;
зелень (петрушка, кинза, укроп).
Маринад:
вода — 1 литр;
соль — 50 гр;
лавровый лист — 2 шт;
перец черный горошком — 7 шт;
перец душистый горошком — 4 шт.
Приготовление:
Баклажаны помойте и срежьте плодоножки. В кастрюле вскипятите воду 2,5 литра, добавьте 2 столовые ложки соли положите в нее баклажаны, доведите до кипения и варите при закрытой крышке 15-20 минут. Достаньте баклажаны и положите под пресс на 2 часа, чтобы стекла лишняя жидкость.
Для маринада: в сотейник влейте воду, добавьте соль, лавровый лист, перец черный горошком, перец душистый горошком, закипятите и остудите.
Овощи помойте.
Перец сладкий очистите от семян, плодоножки и нарежьте соломкой.
Морковь очистите и натрите на терку для корейской моркови.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
В миске соедините перец сладкий, морковь, чеснок, зелень и перемешайте.
Баклажаны разрежьте пополам, но не до конца и раскройте их по надрезу. Выложите овощную начинку, сложите вместе половинки и выложите в емкость. Залейте остывшим маринадом, чтобы он полностью покрыл баклажаны, положите наверх тарелку и оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня. Готовые баклажаны храните в холодильнике.
Советы:
Главное — баклажаны не переварите.
Готовность баклажан при варке проверьте зубочисткой или спичкой, если кожицу проткнуть без труда, значит овощи, готовы.