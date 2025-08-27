ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Квашеные помидоры: рецепт на скорую руку

Квашеные помидоры — это настоящий летний и осенний деликатес, который подходит почти к каждому блюду.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
72 часа
Пищевая ценность на 100 г
25 ккал
Квашеные помидоры tiktok.com_mommy_victoriia

Квашеные помидоры tiktok.com_mommy_victoriia

Такие помидоры получаются ароматными, с легкой кислинкой и приятной остротой от хрена и чеснока. Самое приятное, что приготовить их можно очень быстро и без особых усилий, достаточно нескольких простых ингредиентов и немного терпения, об этом рассказали на странице Mommy_Victoriia

Ингредиенты

Вода
1 л
Соль
2 ст. л.
Сахар
1 ст. л
Горчичный порошок
1 ст. л
Листья или корень хрена
Чеснок
Укроп (сухие зонтики)
1-2 шт.
Помидоры

Приготовление

  1. В холодной воде растворить соль, сахар и горчичный порошок.

  2. На дно банки положить листья или корень хрена, укроп и зубчики чеснока.

  3. Плотно уложите помидоры.

  4. Залейте подготовленным рассолом.

  5. Накройте крышкой, но не закручивайте герметично.

  6. Оставить на 3 дня при комнатной температуре для брожения.

  7. Затем перенести в холодное место.

Через 3-4 дня квашеные помидоры уже можно пробовать, но самые вкусные они становятся после недели в холоде.

Всего три дня и на вашем столе появятся вкусные домашние квашеные помидоры. Они прекрасно подходят в качестве закуски, гарнира или дополнения к картофелю, кашам и мясу.

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie