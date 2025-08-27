- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
Квашеные помидоры: рецепт на скорую руку
Квашеные помидоры — это настоящий летний и осенний деликатес, который подходит почти к каждому блюду.
Такие помидоры получаются ароматными, с легкой кислинкой и приятной остротой от хрена и чеснока. Самое приятное, что приготовить их можно очень быстро и без особых усилий, достаточно нескольких простых ингредиентов и немного терпения, об этом рассказали на странице Mommy_Victoriia
Ингредиенты
- Вода
- 1 л
- Соль
- 2 ст. л.
- Сахар
- 1 ст. л
- Горчичный порошок
- 1 ст. л
- Листья или корень хрена
-
- Чеснок
-
- Укроп (сухие зонтики)
- 1-2 шт.
- Помидоры
-
Приготовление
В холодной воде растворить соль, сахар и горчичный порошок.
На дно банки положить листья или корень хрена, укроп и зубчики чеснока.
Плотно уложите помидоры.
Залейте подготовленным рассолом.
Накройте крышкой, но не закручивайте герметично.
Оставить на 3 дня при комнатной температуре для брожения.
Затем перенести в холодное место.
Через 3-4 дня квашеные помидоры уже можно пробовать, но самые вкусные они становятся после недели в холоде.
Всего три дня и на вашем столе появятся вкусные домашние квашеные помидоры. Они прекрасно подходят в качестве закуски, гарнира или дополнения к картофелю, кашам и мясу.