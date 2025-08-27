Квашеные помидоры: рецепт на скорую руку

Квашеные помидоры tiktok.com_mommy_victoriia

Реклама

Такие помидоры получаются ароматными, с легкой кислинкой и приятной остротой от хрена и чеснока. Самое приятное, что приготовить их можно очень быстро и без особых усилий, достаточно нескольких простых ингредиентов и немного терпения, об этом рассказали на странице Mommy_Victoriia

Ингредиенты Вода 1 л Соль 2 ст. л. Сахар 1 ст. л Горчичный порошок 1 ст. л Листья или корень хрена Чеснок Укроп (сухие зонтики) 1-2 шт. Помидоры

Приготовление

В холодной воде растворить соль, сахар и горчичный порошок. На дно банки положить листья или корень хрена, укроп и зубчики чеснока. Плотно уложите помидоры. Залейте подготовленным рассолом. Накройте крышкой, но не закручивайте герметично. Оставить на 3 дня при комнатной температуре для брожения. Затем перенести в холодное место.

Через 3-4 дня квашеные помидоры уже можно пробовать, но самые вкусные они становятся после недели в холоде.

Всего три дня и на вашем столе появятся вкусные домашние квашеные помидоры. Они прекрасно подходят в качестве закуски, гарнира или дополнения к картофелю, кашам и мясу.