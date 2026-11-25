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Кюфта-бозбаш: рецепт азербайджанского супа с фрикадельками и кислинкой алычи
Ароматный бульон, нежное мясо, картофель, нут и неожиданная начинка из сушеной аличи — это блюдо способно превратить обычный обед в небольшое гастрономическое путешествие.
В азербайджанской кухне существует множество вариантов кюфты — крупных мясных фрикаделек, которые готовят с различными начинками и специями. Один из самых аппетитных вариантов — кюфта-бозбаш, густой и сытный суп с нутом, картофелем и ароматными травами. Его особенность — сушеная алича внутри мясных шариков, которая придает блюду приятную кислинку и делает вкус по-настоящему необычным. О рецепте приготовления этого интересного блюда рассказал фудблогер Осман Абдуллаев.
Ингредиенты
Для мясных шариков
Говядина средней жирности — 1 кг
Лук — 2 шт.
Яйцо — 1 шт.
Круглозерный рис — ½ стакана
Соль — 2 ч. л
Черный перец — 1 ч. л
Сушеная мята — 1 ст. л
Сушеная алича — 8 шт.
Для бульона
Сливочное масло — 50 г
Растительное масло — 50 г
Лук — 3 шт.
Томатная паста — 1 ст. л
Картофель — 4 шт.
Нут — 1 стакан
Сушеная алича
Соль
Черный перец
Сушеная мята
Сумах
Приготовление
Нут замочите заранее, а затем варите примерно 2 часа до мягкости и добавьте немного соли.
Сушеную аличу залейте водой, чтобы она размякла.
В фарш добавьте мелко нарезанный лук, промытый рис, яйцо, соль, черный перец и сушеную мяту.
Тщательно перемешайте.
Разделите массу на 8 частей, сформируйте крупные шарики и положите внутрь каждого по одной сушеной аличе.
Картофель разрежьте пополам.
Мясные шарики осторожно опустите в кипящую подсоленную воду.
Когда на поверхности появится пена, снимите её шумовкой.
На смеси сливочного и растительного масла обжарьте нарезанный лук.
Добавьте томатную пасту и готовьте ещё несколько минут, чтобы зажарка приобрела насыщенный вкус.
Переложите зажарку в кастрюлю с мясными шариками, добавьте готовый нут, картофель и сушеную аличу.
При необходимости приправьте солью и перцем.
Варите на умеренном огне, пока картофель не станет
Разлейте суп по глубоким тарелкам, а рядом поставьте сумах и сушеную мяту, их можно добавлять непосредственно перед едой.
Кюфта-бозбаш — это больше, чем просто суп с мясом и овощами. Сочетание сочной говядины, нежного нута, ароматной мяты и кисло-сладкой аличи создает тот самый многослойный вкус, за который ценят восточную кухню.