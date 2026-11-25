Кюфта-бозбаш instagram.com_osman.cho / © Instagram

Реклама

В азербайджанской кухне существует множество вариантов кюфты — крупных мясных фрикаделек, которые готовят с различными начинками и специями. Один из самых аппетитных вариантов — кюфта-бозбаш, густой и сытный суп с нутом, картофелем и ароматными травами. Его особенность — сушеная алича внутри мясных шариков, которая придает блюду приятную кислинку и делает вкус по-настоящему необычным. О рецепте приготовления этого интересного блюда рассказал фудблогер Осман Абдуллаев.

Ингредиенты

Для мясных шариков

Говядина средней жирности — 1 кг

Лук — 2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Круглозерный рис — ½ стакана

Соль — 2 ч. л

Черный перец — 1 ч. л

Сушеная мята — 1 ст. л

Сушеная алича — 8 шт.

Для бульона

Сливочное масло — 50 г

Растительное масло — 50 г

Лук — 3 шт.

Томатная паста — 1 ст. л

Картофель — 4 шт.

Нут — 1 стакан

Сушеная алича

Соль

Черный перец

Сушеная мята

Сумах

Приготовление

Нут замочите заранее, а затем варите примерно 2 часа до мягкости и добавьте немного соли. Сушеную аличу залейте водой, чтобы она размякла. В фарш добавьте мелко нарезанный лук, промытый рис, яйцо, соль, черный перец и сушеную мяту. Тщательно перемешайте. Разделите массу на 8 частей, сформируйте крупные шарики и положите внутрь каждого по одной сушеной аличе. Картофель разрежьте пополам. Мясные шарики осторожно опустите в кипящую подсоленную воду. Когда на поверхности появится пена, снимите её шумовкой. На смеси сливочного и растительного масла обжарьте нарезанный лук. Добавьте томатную пасту и готовьте ещё несколько минут, чтобы зажарка приобрела насыщенный вкус. Переложите зажарку в кастрюлю с мясными шариками, добавьте готовый нут, картофель и сушеную аличу. При необходимости приправьте солью и перцем. Варите на умеренном огне, пока картофель не станет Разлейте суп по глубоким тарелкам, а рядом поставьте сумах и сушеную мяту, их можно добавлять непосредственно перед едой.

Кюфта-бозбаш — это больше, чем просто суп с мясом и овощами. Сочетание сочной говядины, нежного нута, ароматной мяты и кисло-сладкой аличи создает тот самый многослойный вкус, за который ценят восточную кухню.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров