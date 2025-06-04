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Лапша сомен с куриным бульоном и зеленым луком: рецепт на скорую руку
Иногда хочется чего-нибудь теплого, легкого и ароматного, особенно после долгого дня. Если вам знакомо это желание, попробуйте приготовить японскую лапшу сомен в нежном курином бульоне с кунжутом, чесноком, морскими водорослями и курицей.
Это согреющее блюдо успокоит и не займет много времени на приготовление — идеальный вариант для занятых людей, которые ценят баланс вкуса, пользы и эстетики. Рецептом поделились на странице mitamo.kitchen.
Сомен — это тонкая японская пшеничная лапша, которую обычно готовят быстро в кипящей воде. Она нежна по текстуре и идеально подходит для легких супов. В сочетании с насыщенным, но прозрачным бульоном она создает гармоничное блюдо, особенно популярное в домашней японской кухне.
Ингредиенты
- Куриное бедро (без кости с кожей)
- 1 шт.
- Вода
- 600 мл
- Светлый соевый соус
- 50 мл
- Кулинарное саке (можно заменить белым сухим вином)
- 100 мл
- Сушеные водоросли ламинарии
- 10г
- Зеленый лук
- ½ перья
- Чеснок
- 1 зубчик
- Лапша сомен
- 1 порция
- Кунжутное масло
- 1ч. л
- Жареные семена кунжута
- 1ч. л
- Микрозелень или проростки редиса
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Приготовление
В кастрюлю налейте воду, добавьте куриное бедро, соевый соус, саке, зубчик чеснока (целый, немного придавленный) и водоросли. Доведите до кипения на среднем огне.
После закипания убавьте огонь до минимума и варите бульон примерно 20 мин. Курица должна стать нежной, а бульон насыщенным.
Если вы хотите более элегантную подачу — нарежьте мясо ломтиками. Для домашней версии подойдет и просто разобранное мясо.
В отдельной кастрюле слегка подсоленной воды приготовьте лапшу сомен в соответствии с инструкцией на упаковке (обычно 2–3 мин). Затем промойте под холодной водой, чтобы остановить варку.
Добавьте в бульон нарезанный зеленый лук и немного кунжутного масла. Небольшое количество воды, которую она выделит, может немного разбавить суп — попробуйте и добавьте соль или соевый соус по вкусу.
В глубокую миску выложите лапшу, добавьте кусочки курицы, залейте горячим бульоном. Украсьте жареным кунжутом и проростками редиса или другой микрозеленкой.
Попробуйте и откройте для себя японскую домашнюю кухню с новой стороны.