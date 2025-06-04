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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
116
Время на прочтение
2 мин

Лапша сомен с куриным бульоном и зеленым луком: рецепт на скорую руку

Иногда хочется чего-нибудь теплого, легкого и ароматного, особенно после долгого дня. Если вам знакомо это желание, попробуйте приготовить японскую лапшу сомен в нежном курином бульоне с кунжутом, чесноком, морскими водорослями и курицей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
28 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Лапша сомен с куриным бульоном и зеленым луком: рецепт на скорую руку

Лапша сомен с куриным бульоном и зеленым луком: рецепт на скорую руку / © Associated Press

Это согреющее блюдо успокоит и не займет много времени на приготовление — идеальный вариант для занятых людей, которые ценят баланс вкуса, пользы и эстетики. Рецептом поделились на странице mitamo.kitchen.

Сомен — это тонкая японская пшеничная лапша, которую обычно готовят быстро в кипящей воде. Она нежна по текстуре и идеально подходит для легких супов. В сочетании с насыщенным, но прозрачным бульоном она создает гармоничное блюдо, особенно популярное в домашней японской кухне.

Ингредиенты

Куриное бедро (без кости с кожей)
1 шт.
Вода
600 мл
Светлый соевый соус
50 мл
Кулинарное саке (можно заменить белым сухим вином)
100 мл
Сушеные водоросли ламинарии
10г
Зеленый лук
½ перья
Чеснок
1 зубчик
Лапша сомен
1 порция
Кунжутное масло
1ч. л
Жареные семена кунжута
1ч. л
Микрозелень или проростки редиса

Приготовление

  1. В кастрюлю налейте воду, добавьте куриное бедро, соевый соус, саке, зубчик чеснока (целый, немного придавленный) и водоросли. Доведите до кипения на среднем огне.

  2. После закипания убавьте огонь до минимума и варите бульон примерно 20 мин. Курица должна стать нежной, а бульон насыщенным.

  3. Если вы хотите более элегантную подачу — нарежьте мясо ломтиками. Для домашней версии подойдет и просто разобранное мясо.

  4. В отдельной кастрюле слегка подсоленной воды приготовьте лапшу сомен в соответствии с инструкцией на упаковке (обычно 2–3 мин). Затем промойте под холодной водой, чтобы остановить варку.

  5. Добавьте в бульон нарезанный зеленый лук и немного кунжутного масла. Небольшое количество воды, которую она выделит, может немного разбавить суп — попробуйте и добавьте соль или соевый соус по вкусу.

  6. В глубокую миску выложите лапшу, добавьте кусочки курицы, залейте горячим бульоном. Украсьте жареным кунжутом и проростками редиса или другой микрозеленкой.

Попробуйте и откройте для себя японскую домашнюю кухню с новой стороны.

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