Лапша сомен с куриным бульоном и зеленым луком: рецепт на скорую руку / © Associated Press

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Это согреющее блюдо успокоит и не займет много времени на приготовление — идеальный вариант для занятых людей, которые ценят баланс вкуса, пользы и эстетики. Рецептом поделились на странице mitamo.kitchen.

Сомен — это тонкая японская пшеничная лапша, которую обычно готовят быстро в кипящей воде. Она нежна по текстуре и идеально подходит для легких супов. В сочетании с насыщенным, но прозрачным бульоном она создает гармоничное блюдо, особенно популярное в домашней японской кухне.

Ингредиенты Куриное бедро (без кости с кожей) 1 шт. Вода 600 мл Светлый соевый соус 50 мл Кулинарное саке (можно заменить белым сухим вином) 100 мл Сушеные водоросли ламинарии 10г Зеленый лук ½ перья Чеснок 1 зубчик Лапша сомен 1 порция Кунжутное масло 1ч. л Жареные семена кунжута 1ч. л Микрозелень или проростки редиса

Приготовление

В кастрюлю налейте воду, добавьте куриное бедро, соевый соус, саке, зубчик чеснока (целый, немного придавленный) и водоросли. Доведите до кипения на среднем огне. После закипания убавьте огонь до минимума и варите бульон примерно 20 мин. Курица должна стать нежной, а бульон насыщенным. Если вы хотите более элегантную подачу — нарежьте мясо ломтиками. Для домашней версии подойдет и просто разобранное мясо. В отдельной кастрюле слегка подсоленной воды приготовьте лапшу сомен в соответствии с инструкцией на упаковке (обычно 2–3 мин). Затем промойте под холодной водой, чтобы остановить варку. Добавьте в бульон нарезанный зеленый лук и немного кунжутного масла. Небольшое количество воды, которую она выделит, может немного разбавить суп — попробуйте и добавьте соль или соевый соус по вкусу. В глубокую миску выложите лапшу, добавьте кусочки курицы, залейте горячим бульоном. Украсьте жареным кунжутом и проростками редиса или другой микрозеленкой.

Попробуйте и откройте для себя японскую домашнюю кухню с новой стороны.

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