Рецепты

Рецепты
64
1 мин

Лаваш с брынзой и зеленью на сковороде: быстрый рецепт для завтрака

Приготовьте вкусный и полезный завтрак или перекус всего за 20 минут.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
20 минут
213 ккал
Лаваш с брынзой и зеленью на сковороде

Лаваш с брынзой и зеленью на сковороде / © Credits

Вам понадобится тонкий лаваш, соленая брынза и зелень. Блюдо подавайте сразу, так внутри он будет сочным, а снаружи хрустящим.

Ингредиенты

лаваш
1 шт.
брынза
250 г
яйцо куриное
1 шт.
укроп свежий
1 пучок
перец черный молотый
масло растительное

  1. Брынзу натрите на мелкую терку.

  2. Укроп промойте и обсушите бумажным полотенцем.

  3. В миску выложите брынзу, укроп, добавьте яйцо, перец черный молотый, перемешайте.

  4. Лаваш нарежьте на полоски, на край листа выложите начинку и сверните конвертиком.

  5. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Конвертики можно выложить на решетку и обжарить на мангале с двух сторон.

64
