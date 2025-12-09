- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Лаваш с брынзой и зеленью на сковороде: быстрый рецепт для завтрака
Приготовьте вкусный и полезный завтрак или перекус всего за 20 минут.
Вам понадобится тонкий лаваш, соленая брынза и зелень. Блюдо подавайте сразу, так внутри он будет сочным, а снаружи хрустящим.
Ингредиенты
- лаваш
- 1 шт.
- брынза
- 250 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- укроп свежий
- 1 пучок
- перец черный молотый
-
- масло растительное
-
Брынзу натрите на мелкую терку.
Укроп промойте и обсушите бумажным полотенцем.
В миску выложите брынзу, укроп, добавьте яйцо, перец черный молотый, перемешайте.
Лаваш нарежьте на полоски, на край листа выложите начинку и сверните конвертиком.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Конвертики можно выложить на решетку и обжарить на мангале с двух сторон.