Лаваш с грибами и сыром в кляре: рецепт необычной закуски

Простой рецепт, который можно приготовить на скорую руку, для перекуса или до прихода неожиданных гостей.
Для приготовления этого блюда свежие шампиньоны обжариваются с луком, скручиваются рулетики из лаваша с сырно-грибной начинкой, обмакиваются в кляр и обжариваются на сковороде.
Ингредиенты
- лаваш – 2 шт;
- грибы шампиньоны – 500 гр;
- яйцо – 2 шт;
- молоко – 4 ст л;
- лук репчатый – 1 шт;
- сыр плавленый – 200 гр;
- сметана – 2 ст л;
- чеснок – 1 зубчик;
- укроп - небольшой пучок;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло для жарки.
Приготовление
Грибы промойте под проточной водой. Лук очистите. Все мелко нарежьте.
На сковороду с небольшим количеством растительного масла, выложите лук и грибы. Посолите, поперчите. Обжарьте до золотистого цвета. Остудите.
Для начинки: сыр натрите на крупной терке, нарежьте мелко зелень, выдавите через пресс чеснок, добавьте обжаренные грибы, сметану. Посолите и перемешайте.
Листы лаваша нарежьте на полоски. На край лаваша выкладывайте по столовой ложке начинки. Сверните рулетиком.
Приготовьте кляр: в миске смешайте яйца с молоком, добавьте немного соли и взбейте венчиком.
Каждый рулетик окунайте в кляр и выкладывайте на раскаленную сковороду с растительным маслом. Обжаривайте лаваш с двух сторон до золотистого цвета.
Советы
- Сыр используйте любой.
- Чтобы плавленый сыр хорошо натирался, поместите его в морозильную камеру на десять минут.
- Сметану можно заменить майонезом.
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