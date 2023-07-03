Лаваш с грибами и сыром в кляре: рецепт необычной закуски

Простой рецепт, который можно приготовить на скорую руку, для перекуса или до прихода неожиданных гостей.

Для приготовления этого блюда свежие шампиньоны обжариваются с луком, скручиваются рулетики из лаваша с сырно-грибной начинкой, обмакиваются в кляр и обжариваются на сковороде.

Ингредиенты

лаваш – 2 шт;

грибы шампиньоны – 500 гр;

яйцо – 2 шт;

молоко – 4 ст л;

лук репчатый – 1 шт;

сыр плавленый – 200 гр;

сметана – 2 ст л;

чеснок – 1 зубчик;

укроп - небольшой пучок;

перец черный молотый;

соль;

растительное масло для жарки.

Приготовление

Грибы промойте под проточной водой. Лук очистите. Все мелко нарежьте.

На сковороду с небольшим количеством растительного масла, выложите лук и грибы. Посолите, поперчите. Обжарьте до золотистого цвета. Остудите.

Для начинки: сыр натрите на крупной терке, нарежьте мелко зелень, выдавите через пресс чеснок, добавьте обжаренные грибы, сметану. Посолите и перемешайте.

Листы лаваша нарежьте на полоски. На край лаваша выкладывайте по столовой ложке начинки. Сверните рулетиком.

Приготовьте кляр: в миске смешайте яйца с молоком, добавьте немного соли и взбейте венчиком.

Каждый рулетик окунайте в кляр и выкладывайте на раскаленную сковороду с растительным маслом. Обжаривайте лаваш с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

Сыр используйте любой.

Чтобы плавленый сыр хорошо натирался, поместите его в морозильную камеру на десять минут.

Сметану можно заменить майонезом.

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