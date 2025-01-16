Лаваш с курицей и овощами: рецепт закуски на скорую руку

Лаваш с курицей - это закуска на скорую руку. Для его приготовления используйте любую часть курицы.

Нежное отварное куриное мясо, сыр, огурец, помидоры и салат в лаваше – это палочка-выручалочка для любого застолья или просто для перекуса.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт;

куриное филе – 400 гр;

помидоры – 1 шт;

огурец – 1 шт;

сыр твердый – 100 гр;

салат – пучок;

соль.

Для соуса:

сметана – 4 ст л;

чеснок – 2 зубчика;

перец черный молотый;

соль.

Приготовление:

Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте на небольшие кубики. Огурец нарежьте соломкой. Сыр твердый натрите на крупную терку. Помидоры нарежьте на мелкие кубики. Листья салата промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Для соуса в миске соедините сметану, чеснок, перец черный молотый, соль и перемешайте. В миску выложите куриное филе, сыр, а затем посолите, добавьте соус и перемешайте. На лист лаваша тонким слоем выложите мясную начинку, листья салата, затем наверх салата помидоры и огурец. Плотно сверните лаваш в рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

Если лаваш небольшой, тогда ингредиенты разделите на две части и приготовьте два лаваша.

Читайте также: