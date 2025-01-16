Лаваш с курицей и овощами: рецепт закуски на скорую руку

Лаваш с курицей - это закуска на скорую руку. Для его приготовления используйте любую часть курицы.
Нежное отварное куриное мясо, сыр, огурец, помидоры и салат в лаваше – это палочка-выручалочка для любого застолья или просто для перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт;
- куриное филе – 400 гр;
- помидоры – 1 шт;
- огурец – 1 шт;
- сыр твердый – 100 гр;
- салат – пучок;
- соль.
Для соуса:
- сметана – 4 ст л;
- чеснок – 2 зубчика;
- перец черный молотый;
- соль.
Приготовление:
- Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте на небольшие кубики.
- Огурец нарежьте соломкой.
- Сыр твердый натрите на крупную терку.
- Помидоры нарежьте на мелкие кубики.
- Листья салата промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- Для соуса в миске соедините сметану, чеснок, перец черный молотый, соль и перемешайте.
- В миску выложите куриное филе, сыр, а затем посолите, добавьте соус и перемешайте.
- На лист лаваша тонким слоем выложите мясную начинку, листья салата, затем наверх салата помидоры и огурец. Плотно сверните лаваш в рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
- Если лаваш небольшой, тогда ингредиенты разделите на две части и приготовьте два лаваша.
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