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Лаваш с курицей и овощами: рецепт закуски на скорую руку

Лаваш с курицей и овощами: рецепт закуски на скорую руку

Лаваш с курицей и овощами / Фото: Credits

Лаваш с курицей -  это закуска на скорую руку. Для его приготовления используйте любую часть курицы.

Нежное отварное куриное мясо, сыр, огурец, помидоры и салат в лаваше – это палочка-выручалочка для любого застолья или просто для перекуса.

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 шт;
  • куриное филе – 400 гр;
  • помидоры – 1 шт;
  • огурец – 1 шт;
  • сыр твердый – 100 гр;
  • салат – пучок;
  • соль.

Для соуса:

  • сметана – 4 ст л;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • перец черный молотый;
  • соль.

Приготовление:

  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте на небольшие кубики.
  2. Огурец нарежьте соломкой.
  3. Сыр твердый натрите на крупную терку.
  4. Помидоры нарежьте на мелкие кубики.
  5. Листья салата промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
  6. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  7. Для соуса в миске соедините сметану, чеснок, перец черный молотый, соль и перемешайте.
  8. В миску выложите куриное филе, сыр, а затем посолите, добавьте соус и перемешайте.
  9. На лист лаваша тонким слоем выложите мясную начинку, листья салата, затем наверх салата помидоры и огурец. Плотно сверните лаваш в рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Если лаваш небольшой, тогда ингредиенты разделите на две части и приготовьте два лаваша.

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