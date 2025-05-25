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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
297
Время на прочтение
1 мин

Лаваш с сыром и зеленью на сковороде: рецепт закуски на скорую руку

Закуска для полноценного перекуса или вместо хлеба к первым и вторым блюдам из лаваша готовится за считанные минуты.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
212 ккал
Лаваш с сыром и зеленью на сковороде

Лаваш с сыром и зеленью на сковороде / © Credits

Просто заверните сыр с зеленью в лаваш и обжарьте на сковороде. Получится хрустящий, золотистый треугольник с расплавленным сыром внутри.

Ингредиенты

лаваш тонкий
200 г
твердый сыр
80 г
сыр «Моцарелла»
80 г
майонез
1 ст. л.
сметана
1 ст. л.
укроп
40 г
петрушка
20 г
растительное масло
перец черный молотый
соль

  1. Сыр натрите на среднюю терку.

  2. Укроп и петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  3. В миске соедините сыр, зелень, добавьте сметану, майонез, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  4. Лаваш нарежьте полосками шириной 7-8 сантиметров. На край полоски выложите одну столовую ложку сырной начинки и сверните треугольником.

  5. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите треугольники из лаваша и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Советы:

  • Приготовить заготовки можно заранее и взять с собой на пикник, а там просто обжарить на мангале пару минут.

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Дата публикации
Количество просмотров
297
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