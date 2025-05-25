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Лаваш с сыром и зеленью на сковороде: рецепт закуски на скорую руку
Закуска для полноценного перекуса или вместо хлеба к первым и вторым блюдам из лаваша готовится за считанные минуты.
Просто заверните сыр с зеленью в лаваш и обжарьте на сковороде. Получится хрустящий, золотистый треугольник с расплавленным сыром внутри.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 200 г
- твердый сыр
- 80 г
- сыр «Моцарелла»
- 80 г
- майонез
- 1 ст. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- укроп
- 40 г
- петрушка
- 20 г
- растительное масло
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- перец черный молотый
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- соль
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Сыр натрите на среднюю терку.
Укроп и петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В миске соедините сыр, зелень, добавьте сметану, майонез, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
Лаваш нарежьте полосками шириной 7-8 сантиметров. На край полоски выложите одну столовую ложку сырной начинки и сверните треугольником.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите треугольники из лаваша и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими.
Советы:
Приготовить заготовки можно заранее и взять с собой на пикник, а там просто обжарить на мангале пару минут.