Рецепты
27
1 мин

Лаваш с тыквой и творогом на сковороде: ленивый вариант вкусного завтрака

Приготовьте ленивый вариант десерта без замешивания теста, для этого понадобится лаваш, и начинка из тыквы и творога, которая получается сочной, ароматной с хрустящей корочкой.

Автор публикации
Екатерина Труш
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
295 ккал
Лаваш с тыквой и творогом на сковороде / © Credits

Подайте на завтрак с чаем или кофе или просто, как перекус.

Ингредиенты

лаваш тонкий
2 шт.
творог
250 г
тыква
200 г
сахар
1 с. л.
ванильный сахар
10 г
растительное масло.

  • Тыкву очистите от кожуры и натрите на крупную терку.

  • Для начинки: в творог всыпьте сахар, ванильный сахар, добавьте тыкву и хорошо перемешайте.

  • Лаваш нарежьте на квадраты, по центру выложите начинку и заверните все стороны, придавая форму конверта.

  • Обжарьте на сковороде, слегка смазанной растительным маслом, обжарьте с двух сторон до золотистого цвета и выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Советы:

  • В начинку можно добавить корицу.

  • Сахар используйте по своему вкусу.

