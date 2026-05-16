Лаваш с тыквой и творогом на сковороде: ленивый вариант вкусного завтрака
Приготовьте ленивый вариант десерта без замешивания теста, для этого понадобится лаваш, и начинка из тыквы и творога, которая получается сочной, ароматной с хрустящей корочкой.
Подайте на завтрак с чаем или кофе или просто, как перекус.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- творог
- 250 г
- тыква
- 200 г
- сахар
- 1 с. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- растительное масло.
Тыкву очистите от кожуры и натрите на крупную терку.
Для начинки: в творог всыпьте сахар, ванильный сахар, добавьте тыкву и хорошо перемешайте.
Лаваш нарежьте на квадраты, по центру выложите начинку и заверните все стороны, придавая форму конверта.
Обжарьте на сковороде, слегка смазанной растительным маслом, обжарьте с двух сторон до золотистого цвета и выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Советы:
В начинку можно добавить корицу.
Сахар используйте по своему вкусу.