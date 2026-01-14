ТСН в социальных сетях

Рецепты
91
1 мин

Лаваш с тыквой и яблоками: быстрый рецепт десерта

Рулетики из лаваша с тыквой и яблоками получаются ароматными, сочными и хрустящими.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
162 ккал
Лаваш с тыквой и яблоками в лаваше

Лаваш с тыквой и яблоками в лаваше / © Credits

Этот десерт понравится как взрослым, так и детям. Подайте их с легким йогуртом или медом.

Ингредиенты

лаваш тонкий
2 шт.
яйцо куриное
1 шт.
тыква очищенная
500 г
яблоки
300 г
сок лимона
1 ст. л.
сахар
3 ст. л.
масло сливочное
50 г
сливки
50 г
корица
1 ч. л.

  1. Тыкву очистите от кожуры и натрите на крупную терку.

  2. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупную терку и сбрызните лимонным соком.

  3. Сливки смешайте с яйцом.

  4. Лист лаваша смажьте растопленным сливочным маслом.

  5. Выложите одну часть тыквы и равномерно распределите ее по поверхности, затем одну часть яблок, посыпьте корицей, сахаром, сверните в рулет и разрежьте на четыре части, также проделайте со вторым лавашем.

  6. Рулеты выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте их сливочной смесью несколько раз.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Сливки используйте любой жирности.

  • Сливки можно заменить сметаной.

