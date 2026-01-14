- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
Лаваш с тыквой и яблоками: быстрый рецепт десерта
Рулетики из лаваша с тыквой и яблоками получаются ароматными, сочными и хрустящими.
Этот десерт понравится как взрослым, так и детям. Подайте их с легким йогуртом или медом.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- яйцо куриное
- 1 шт.
- тыква очищенная
- 500 г
- яблоки
- 300 г
- сок лимона
- 1 ст. л.
- сахар
- 3 ст. л.
- масло сливочное
- 50 г
- сливки
- 50 г
- корица
- 1 ч. л.
Тыкву очистите от кожуры и натрите на крупную терку.
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупную терку и сбрызните лимонным соком.
Сливки смешайте с яйцом.
Лист лаваша смажьте растопленным сливочным маслом.
Выложите одну часть тыквы и равномерно распределите ее по поверхности, затем одну часть яблок, посыпьте корицей, сахаром, сверните в рулет и разрежьте на четыре части, также проделайте со вторым лавашем.
Рулеты выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте их сливочной смесью несколько раз.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Советы:
Сливки используйте любой жирности.
Сливки можно заменить сметаной.