Лазанья из цуккини: интересный рецепт традиционного блюда

Лазанья – классическое итальянское блюдо, которое радует нас многослойной текстурой и насыщенным вкусом. Но что, если сделать ее более легкой и полезной, заменив традиционное тесто на свежие ломтики цуккини.

На странице little.aceituna поделились рецептом, который идеально подойдет для обеда или ужина, не требует сложных ингредиентов и легко готовится. Этот вариант лазаньи станет любимым блюдом для тех, кто стремится разнообразить меню и сохранить баланс между вкусом и пользой.

Ингредиенты Цуккини 2 шт. Йоркская ветчина Моцарелла Кетчуп Твердый сыр

Приготовление:

Нарежьте цуккини тонкими ломтиками вдоль. Это можно сделать ножом или специальной овощерезкой. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками и подготовьте ветчину. В форму или жаростойкую посуду выкладывайте слои: первым слоем – ломтики цуккини, далее – ветчину, затем – моцареллу, добавьте немного кетчупа для вкуса. Повторите слои до наполнения формы. Завершите слоем тертого сыра, который расплавится и создаст аппетитную золотистую корочку. Поместите лазанью в аэрогриль и выпекайте при температуре 190°C в течение 20 минут. Если у вас нет аэрогриля, используйте обычную духовку. Готовую лазанью слегка охладите, чтобы она лучше держала форму.

Советы:

Если хотите сделать блюдо еще более интересным, добавьте специи, например сушеный базилик, орегано или чесночную приправу.

Для пикантности можно добавить чуть-чуть соуса бешамель между слоями или заменить кетчуп томатным соусом домашнего приготовления.

Чтобы избежать лишней влаги, посыпьте цуккини солью заранее и оставьте на несколько минут. Затем промойте и обсушите ломтики бумажным полотенцем.

Лазанья из цуккини проста в приготовлении, из легких ингредиентов и имеет насыщенный вкус. Попытайтесь и убедитесь, что полезное может быть вкусным.

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