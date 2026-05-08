- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
Лазанья с креветками — рецепт, который превращает домашний ужин в гастропраздник
Классическая мясная лазанья давно стала кулинарной базой. Но современная гастрокультура все чаще обращается к более легким и свежим вкусам. Именно поэтому морепродукты все активнее появляются в блюдах, которые раньше ассоциировались исключительно с мясом.
Есть рецепты, которые создают не только блюдо, но и атмосферу — с ароматом теплого оливкового масла, запеченного сыра и легким ощущением средиземноморских каникул на вашей кухне. Именно такой получилась лазанья с креветками, от испанского фудблогера Eric Lahuerta.
Ингредиенты
Для лазаньи
паста для лазаньи 12 листов
вареные креветки 1 кг
лук 3 шт.
кабачок 1 шт.
морковь 2 шт.
грибы 6 шт.
измельченные томаты 400 мл
орегано
оливковое масло
соль
перец
сыр пармезан
сыр моцарелла
Для соуса бешамель
сливочное масло 60 г
мука 60 г
молоко 1 л
соль
перец
Приготовление
На оливковом масле обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости.
Добавьте морковь, кабачок и грибы, готовьте, пока овощи не станут карамелизированными и ароматными.
После этого влейте томаты, добавьте орегано, соль и перец.
Очищенные вареные креветки нарежьте, добавьте к овощной смеси в конце приготовления, чтобы они остались нежными и сочными.
Соус должен немного увариться и стать более густым.
В сотейнике растопите масло, добавьте муку и быстро перемешайте венчиком.
Постепенно вливайте молоко, не прекращайте помешивать, чтобы избежать комочков. Соус должен получиться бархатистым и гладким.
Приправьте солью и перцем.
На дно формы выложите немного бешамеля, далее — листы пасты, начинку с креветками и овощами, снова соус. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
Финальный штрих — щедрый слой моцареллы и пармезана сверху.
Запекайте до золотистой корочки.
Это больше, чем просто еще одна вариация лазаньи, это блюдо о балансе между домашней комфортной едой и ресторанной эстетикой, между насыщенностью и легкостью, повседневностью и маленьким праздником.