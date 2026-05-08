Лазанья с креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Реклама

Есть рецепты, которые создают не только блюдо, но и атмосферу — с ароматом теплого оливкового масла, запеченного сыра и легким ощущением средиземноморских каникул на вашей кухне. Именно такой получилась лазанья с креветками, от испанского фудблогера Eric Lahuerta.

Лазанья с креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лазанья с креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Ингредиенты

Для лазаньи

паста для лазаньи 12 листов

вареные креветки 1 кг

лук 3 шт.

кабачок 1 шт.

морковь 2 шт.

грибы 6 шт.

измельченные томаты 400 мл

орегано

оливковое масло

соль

перец

сыр пармезан

сыр моцарелла

Для соуса бешамель

сливочное масло 60 г

мука 60 г

молоко 1 л

соль

перец

Лазанья с креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Лазанья с креветками instagram.com/ericlahuerta / © Instagram

Приготовление

На оливковом масле обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте морковь, кабачок и грибы, готовьте, пока овощи не станут карамелизированными и ароматными. После этого влейте томаты, добавьте орегано, соль и перец. Очищенные вареные креветки нарежьте, добавьте к овощной смеси в конце приготовления, чтобы они остались нежными и сочными. Соус должен немного увариться и стать более густым. В сотейнике растопите масло, добавьте муку и быстро перемешайте венчиком. Постепенно вливайте молоко, не прекращайте помешивать, чтобы избежать комочков. Соус должен получиться бархатистым и гладким. Приправьте солью и перцем. На дно формы выложите немного бешамеля, далее — листы пасты, начинку с креветками и овощами, снова соус. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Финальный штрих — щедрый слой моцареллы и пармезана сверху. Запекайте до золотистой корочки.

Это больше, чем просто еще одна вариация лазаньи, это блюдо о балансе между домашней комфортной едой и ресторанной эстетикой, между насыщенностью и легкостью, повседневностью и маленьким праздником.

Новости партнеров