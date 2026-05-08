Лазанья с креветками — рецепт, который превращает домашний ужин в гастропраздник

Классическая мясная лазанья давно стала кулинарной базой. Но современная гастрокультура все чаще обращается к более легким и свежим вкусам. Именно поэтому морепродукты все активнее появляются в блюдах, которые раньше ассоциировались исключительно с мясом.

Станислава Бондаренко
Лазанья с креветками instagram.com/ericlahuerta

Ингредиенты

Для лазаньи

  • паста для лазаньи 12 листов

  • вареные креветки 1 кг

  • лук 3 шт.

  • кабачок 1 шт.

  • морковь 2 шт.

  • грибы 6 шт.

  • измельченные томаты 400 мл

  • орегано

  • оливковое масло

  • соль

  • перец

  • сыр пармезан

  • сыр моцарелла

Для соуса бешамель

  • сливочное масло 60 г

  • мука 60 г

  • молоко 1 л

  • соль

  • перец

Приготовление

  1. На оливковом масле обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости.

  2. Добавьте морковь, кабачок и грибы, готовьте, пока овощи не станут карамелизированными и ароматными.

  3. После этого влейте томаты, добавьте орегано, соль и перец.

  4. Очищенные вареные креветки нарежьте, добавьте к овощной смеси в конце приготовления, чтобы они остались нежными и сочными.

  5. Соус должен немного увариться и стать более густым.

  6. В сотейнике растопите масло, добавьте муку и быстро перемешайте венчиком.

  7. Постепенно вливайте молоко, не прекращайте помешивать, чтобы избежать комочков. Соус должен получиться бархатистым и гладким.

  8. Приправьте солью и перцем.

  9. На дно формы выложите немного бешамеля, далее — листы пасты, начинку с креветками и овощами, снова соус. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.

  10. Финальный штрих — щедрый слой моцареллы и пармезана сверху.

  11. Запекайте до золотистой корочки.

Это больше, чем просто еще одна вариация лазаньи, это блюдо о балансе между домашней комфортной едой и ресторанной эстетикой, между насыщенностью и легкостью, повседневностью и маленьким праздником.

