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Лазанья: традиционный рецепт итальянского блюда

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Лазанья: традиционный рецепт итальянского блюда

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Ассортимент итальянской пасты в супермаркетах очень широк, и многие виды имеют специальное предназначение.

Спагетти лучше всего подходят для пасты болоньезе или карбонара, каннеллони принято фаршировать, а широкие плоские листы лазаньи предназначены для одноименного блюда.

Лазанья – традиционное итальянское блюдо, представляющее собой слоеную запеканку на основе пасты. В качестве начинки обычно используют мясной соус болоньезе, а кроме него соус бешамель и сыр.

Ингредиенты:

  • 250 г листов лазаньи
  • 1 кг говядины
  • 0,5 кг помидоров
  • 2 луковицы
  • 3-4 зубка чеснока
  • 300 г моцареллы
  • 50 г пармезана
  • 1 л молока
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г муки
  • растительное масло
  • орегано
  • тимьян
  • мускатный орех
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Говядину вымыть, нарезать небольшими кусочками и провернуть через мясорубку.

Мелкорубленый лук спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить говяжий фарш и жарить, помешивая и разбивая комочки, до зарумянивания.

В обжаренный фарш ввести нарезанные кубиками помидоры, измельченный чеснок, посолить, поперчить, приправить орегано и тимьяном и тушить на медленном огне.

Для соуса бешамель сливочное масло растопить в сотейнике, всыпать муку, обжарить ее до золотистого цвета, влить тонкой струйкой при постоянном помешивании холодное молоко, посолить, поперчить, приправить мускатным орехом и варить до загустения.

В смазанную растительным маслом форму выложить листы лазаньи, на них уложить половину обжаренного фарша, полить третью соуса бешамель и притрусить половиной тертой моцареллы. Затем все слои повторить еще раз. Верхним слоем уложить пасту и залить ее оставшимся бешамелем.

Запекать 35-40 минут при 190°С. За 10 минут до готовности поверхность лазаньи притрусить тертым пармезаном

Готовую лазанью выдержать 15-20 минут и только затем разрезать на порционные куски.

На заметку

Пасту для лазаньи готовьте в соответствии с инструкцией на упаковке. Листы возможно придется отварить или использовать сухими.

Говядину допустимо заменить телятиной, свининой, птицей или использовать фарш ассорти.

При обжаривании мясного фарша к нему можно добавить тертую морковь, измельченные стебли сельдерея, нарезанный кубиками болгарский перец, зелень, грибы и ароматизировать сухим вином.

Мясной соус болоньезе обычно готов уже через 30-40 минут, но итальянцы предпочитают его долго томить на медленном огне, в таком случае аромат и вкус блюда становятся гораздо насыщеннее.

Зимой свежие помидоры можно заменить консервированными в собственном соку или томатной пастой, а моцареллу – любым твердым сыром.

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