Лазанья: традиционный рецепт итальянского блюда

Ассортимент итальянской пасты в супермаркетах очень широк, и многие виды имеют специальное предназначение.
Спагетти лучше всего подходят для пасты болоньезе или карбонара, каннеллони принято фаршировать, а широкие плоские листы лазаньи предназначены для одноименного блюда.
Лазанья – традиционное итальянское блюдо, представляющее собой слоеную запеканку на основе пасты. В качестве начинки обычно используют мясной соус болоньезе, а кроме него соус бешамель и сыр.
Ингредиенты:
- 250 г листов лазаньи
- 1 кг говядины
- 0,5 кг помидоров
- 2 луковицы
- 3-4 зубка чеснока
- 300 г моцареллы
- 50 г пармезана
- 1 л молока
- 100 г сливочного масла
- 100 г муки
- растительное масло
- орегано
- тимьян
- мускатный орех
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Говядину вымыть, нарезать небольшими кусочками и провернуть через мясорубку.
Мелкорубленый лук спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить говяжий фарш и жарить, помешивая и разбивая комочки, до зарумянивания.
В обжаренный фарш ввести нарезанные кубиками помидоры, измельченный чеснок, посолить, поперчить, приправить орегано и тимьяном и тушить на медленном огне.
Для соуса бешамель сливочное масло растопить в сотейнике, всыпать муку, обжарить ее до золотистого цвета, влить тонкой струйкой при постоянном помешивании холодное молоко, посолить, поперчить, приправить мускатным орехом и варить до загустения.
В смазанную растительным маслом форму выложить листы лазаньи, на них уложить половину обжаренного фарша, полить третью соуса бешамель и притрусить половиной тертой моцареллы. Затем все слои повторить еще раз. Верхним слоем уложить пасту и залить ее оставшимся бешамелем.
Запекать 35-40 минут при 190°С. За 10 минут до готовности поверхность лазаньи притрусить тертым пармезаном
Готовую лазанью выдержать 15-20 минут и только затем разрезать на порционные куски.
На заметку
Пасту для лазаньи готовьте в соответствии с инструкцией на упаковке. Листы возможно придется отварить или использовать сухими.
Говядину допустимо заменить телятиной, свининой, птицей или использовать фарш ассорти.
При обжаривании мясного фарша к нему можно добавить тертую морковь, измельченные стебли сельдерея, нарезанный кубиками болгарский перец, зелень, грибы и ароматизировать сухим вином.
Мясной соус болоньезе обычно готов уже через 30-40 минут, но итальянцы предпочитают его долго томить на медленном огне, в таком случае аромат и вкус блюда становятся гораздо насыщеннее.
Зимой свежие помидоры можно заменить консервированными в собственном соку или томатной пастой, а моцареллу – любым твердым сыром.
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