Лечо: рецепт вкусного осеннего блюда от Андрея Величко

Лечо, как и манджю или икру из баклажанов, на юге Одесской области готовят почти все. Но рецепты лечо в каждой семье немного отличаются, и это абсолютно нормально. Ну не существует постоянного, всем миром признанного. Какой борщ правильнее? С фасолью или свининой? Помидоры должны быть в борще или свекольный квас? Затрудняюсь ответить. То же самое и с лечо.

Но я поделюсь некоторыми принципами, которыми пользуются в моей семье, которые я немного дополнил после знакомства с итальянской пеперонатой, венгерской паприкой, бесарабской сладкой специей "чукан пипер" (наша паприка, сделанная руками).

Основные ингредиенты лечо:

сладкий мясистый красный перец, 2 кг

1 кило лука

1 ст. ложка томатной пасты

1 кг томатов

растительное масло

1 ст. ложка меда

3-4 ст. ложки фруктового уксуса

1 ст. ложка паприки "чукан пипер"

соль, перец

морковь или корни петрушки – по желанию. Я готовлю без.

Шаг 1

Перец запекаем 20 мин при 200С и снимаем кожуру, нарезаем полосками 5 мм в ширину и 5-7 см в длину.

Шаг 2

Пока запекается перец, в котле жарим на растительном масле лук. Нарезанную жульеном, или же соломкой. Обжариваем до золотистого цвета. Добавляем томатную пасту и еще минуту-две обжариваем.

Шаг 3

Прибавляем к луку нарезанные перцы. Готовим 5-7 минут и добавляем помидоры. С помидоров нужно снять кожицу и порезать хоть какой формой. Очень удобно натереть их на терке – так и кожура останется в руках, и вы получите почти томатный соус, готовый к использованию.

Теперь следует сбавить огонь до минимума, накрыть крышкой или пергаментной бумагой. И медленно готовить где-то полчаса. Это очень важный этап. Внимательно следите, чтобы не пригорело. Лук должен "раствориться" в паприце, вода из помидоров улетучиться и остаться должен только вкус. Густой, насыщенный, яркий вкус.

Следующий шаг – мы этот самый вкус сделаем максимальным.

Шаг 4

Добавляем специи, соль, мед и уксус. Это финальный шаг, и количество, сколько вы должны добавить, зависит от вкуса. Так, если перец, помидоры и лук оказались очень сладкими, то мед можно добавлять меньше, а иногда и вообще без него. Уксус нужен для баланса вкуса, как и соль. А вот сладкая паприка, бесарабский чукан пипер, сделает лечо максимально ароматным и папричным.

После того, как вы приготовили лечо, дайте ему настояться где-нибудь часик. Не спешите есть сразу, хотя невероятный аромат будет очень тяжело побороть. Именно спустя некоторое время вкус лечо станет сбалансированным и однородным.

Осенние овощи для лечо / Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного аппетита!

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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