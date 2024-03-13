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Легкий и вкусный перекус: рецепт слоеного теста с сыром и картофелем

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
206 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
111
Время на прочтение
1 мин
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Легкий и вкусный перекус: рецепт слоеного теста с сыром и картофелем

Рецепт из слоеного теста / Фото: Credits

Этот перекус не только легок в приготовлении, но и очень вкусен.

Этим идеальным перекусом поделилась кулинарный блогер Зубда Малик в своем TikTok.

Ингредиенты

Слоеное тесто
1 шт
Лук
1 шт
Картофель
3-4 шт
Сыр Чедер
250 гр
Сливочный сыр
100 гр
Молоко
30 мл
Масло
10 гр
Перец белый молотый
1/2 ч.л
Дижонская горчица
1 ст.л

Приготовление

Очистите картофель от кожуры. Поставьте на огонь кастрюлю с водой и добавьте картошку. Варите до мягкости, но не разваривайте слишком.

Нарежьте лук на кубики и протушите на сковороде. Снимите с огня и отложите.

Пока картофель еще горячий, переложите его в комбайн. Добавьте сыр чеддер и протушенный лук. Взбейте ингредиенты до однородности. Добавьте сливочный сыр, молоко, белый перец и дижонскую горчицу. Перемешайте.

Разверните слоеное тесто и разрежьте его на квадраты. В середине квадрата разместите приготовленную начинку. Уложите второй квадрат теста поверх первого, чтобы закрыть начинку. Закрепите бока с помощью вилки. Сделайте декоративные надрезы на верхнем слое теста и смажьте яйцом. По желанию можете посыпать сверху чуть-чуть семенами кунжута.

Выпекайте в разогретой духовке на 180 градусов примерно 20-25 минут до появления золотой корочки.

@kitchen_diaries_by_zubda #cheeseandonionpastry #cheeseandonionbake #puffpastry #puffpastryrecipe #puffpastryrecipes #cheeselover ♬ original sound — Zubda Malik

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