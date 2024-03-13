Легкий и вкусный перекус: рецепт слоеного теста с сыром и картофелем

Этот перекус не только легок в приготовлении, но и очень вкусен.
Этим идеальным перекусом поделилась кулинарный блогер Зубда Малик в своем TikTok.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 1 шт
- Лук
- 1 шт
- Картофель
- 3-4 шт
- Сыр Чедер
- 250 гр
- Сливочный сыр
- 100 гр
- Молоко
- 30 мл
- Масло
- 10 гр
- Перец белый молотый
- 1/2 ч.л
- Дижонская горчица
- 1 ст.л
Приготовление
Очистите картофель от кожуры. Поставьте на огонь кастрюлю с водой и добавьте картошку. Варите до мягкости, но не разваривайте слишком.
Нарежьте лук на кубики и протушите на сковороде. Снимите с огня и отложите.
Пока картофель еще горячий, переложите его в комбайн. Добавьте сыр чеддер и протушенный лук. Взбейте ингредиенты до однородности. Добавьте сливочный сыр, молоко, белый перец и дижонскую горчицу. Перемешайте.
Разверните слоеное тесто и разрежьте его на квадраты. В середине квадрата разместите приготовленную начинку. Уложите второй квадрат теста поверх первого, чтобы закрыть начинку. Закрепите бока с помощью вилки. Сделайте декоративные надрезы на верхнем слое теста и смажьте яйцом. По желанию можете посыпать сверху чуть-чуть семенами кунжута.
Выпекайте в разогретой духовке на 180 градусов примерно 20-25 минут до появления золотой корочки.
@kitchen_diaries_by_zubda #cheeseandonionpastry #cheeseandonionbake #puffpastry #puffpastryrecipe #puffpastryrecipes #cheeselover ♬ original sound — Zubda Malik
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