Легкий и вкусный перекус: рецепт слоеного теста с сыром и картофелем

Этот перекус не только легок в приготовлении, но и очень вкусен.

Этим идеальным перекусом поделилась кулинарный блогер Зубда Малик в своем TikTok.

Ингредиенты Слоеное тесто 1 шт Лук 1 шт Картофель 3-4 шт Сыр Чедер 250 гр Сливочный сыр 100 гр Молоко 30 мл Масло 10 гр Перец белый молотый 1/2 ч.л Дижонская горчица 1 ст.л

Приготовление

Очистите картофель от кожуры. Поставьте на огонь кастрюлю с водой и добавьте картошку. Варите до мягкости, но не разваривайте слишком.

Нарежьте лук на кубики и протушите на сковороде. Снимите с огня и отложите.

Пока картофель еще горячий, переложите его в комбайн. Добавьте сыр чеддер и протушенный лук. Взбейте ингредиенты до однородности. Добавьте сливочный сыр, молоко, белый перец и дижонскую горчицу. Перемешайте.

Разверните слоеное тесто и разрежьте его на квадраты. В середине квадрата разместите приготовленную начинку. Уложите второй квадрат теста поверх первого, чтобы закрыть начинку. Закрепите бока с помощью вилки. Сделайте декоративные надрезы на верхнем слое теста и смажьте яйцом. По желанию можете посыпать сверху чуть-чуть семенами кунжута.

Выпекайте в разогретой духовке на 180 градусов примерно 20-25 минут до появления золотой корочки.

Читайте также: