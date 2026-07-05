Легумина круха: рецепт галицкого яблочного пирога из тетради 1907 года

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Кулинарные рецепты хранят в себе историю, традиции людей и даже социальный статус семьи. Именно таким является «Легумина круха» — старинный галицкий десерт, о рецепте которого рассказали на странице maslom_wgoru , дошедший до нас из книги, составленной на основе кулинарной тетради Генуси Долошицкой, датированной 1907–1909 годами. В ней удивительным образом соединились украинские, польские и австрийские кулинарные традиции, характерные для тогдашней Галичины.

Несмотря на простые местные продукты, в рецепте есть ингредиент, который в начале XX века был настоящей роскошью, — лимон. Сегодня он кажется обыденным, но более ста лет назад его появление в выпечке было своеобразным символом достатка.

Название десерта тоже имеет своё значение. Словом «легумина» когда-то называли самые разные сладкие блюда, а слово «круха» обозначало хрупкое песочное тесто.

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Ингредиенты

Для теста

мука — 250–300 г

холодное сливочное масло — 110–115 г

желтки — 3 шт.

сметана — 1 ст. л.

сок ½ лимона

соль — щепотка

сахар (по желанию) — 1 ст. л

Для начинки

яблоки 2–3 шт.

сахар (по желанию, если яблоки кислые) — 1 ст. л.

Приготовление

Холодное сливочное масло перетрите с мукой до состояния мелкой крошки, чтобы кусочки масла почти не ощущались. Добавьте желтки, сок половины лимона и постепенно вводите сметану, замесите мягкое и эластичное тесто. Оно не должно быть слишком плотным или пересыпанным мукой. Разделите тесто на две равные части и раскатайте их в тонкие пласты. Форму или противень застелите бумагой для выпечки и слегка смажьте жиром. Выложите первый пласт теста. Яблоки тонко нарежьте или мелко нашинкуйте и равномерно распределите по всей поверхности. По желанию посыпьте их ложкой сахара. Накройте вторым коржом и тщательно защепните края. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–45 минут, пока пирог не станет золотистым. После остывания, по желанию, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю или кофе.

«Легумина круха» — тот случай, когда один пирог может рассказать историю целой эпохи. Он напоминает о временах, когда лимон был роскошью, рецепты передавались от матери к дочери в рукописных тетрадях, а домашняя выпечка становилась главным украшением семейного стола.

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