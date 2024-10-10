Ленивая лазанья: интересный рецепт любимого блюда

Если у вас осталось несколько листов теста для лазаньи или есть сломанные, не спешите их выбрасывать, а попробуйте приготовить это вкусное и ароматное блюдо.
Фудблогер Sema Cenik показала, как быстро приготовить вкусную бесслойную лазанью.
Ингредиенты
- Фарш
- 500 г
- Лук
- 1 шт.
- Перец болгарский
- 2 шт.
- Масло
- Чеснок
- 2 зубчика
- Томатная паста
- 2 ст. л
- Вода
- 1 стакан
- Красный перец
- Черный перец
- Соль
- Лозанья
- 6-7 листов
- Твердый сыр
- Петрушка
Приготовление:
- Лук и перец слегка обжарьте на растительном масле и добавьте чеснок;
- Добавьте фарш и обжарьте.
- Добавьте томатную пасту и перемешайте, затем добавьте специи, воду и немного прокипятите;
- Листья лазаньи поломайте и выложите на соус, накрыв крышкой, пока лазанья не станет мягкой;
- Добавьте сверху тертый творог и петрушку. Накройте крышкой, пока сыр не расплавится.
Приятного аппетита!
Блюдо нужно подавать к столу горячим. Рецепт рассчитан на 2-3 человека.
Читайте также:
- Паста с креветками и лососем: рецепт вкусного блюда
- Запеченные драники в горшке: рецепт вкусного блюда с грибами
- Фаршированные тыквенные ньоки: интересный рецепт итальянских галушек