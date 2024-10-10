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Ленивая лазанья: интересный рецепт любимого блюда

Ленивая лазанья: интересный рецепт любимого блюда

Ленивая лазанья: интересный рецепт любимого блюда / Фото: Credits

Если у вас осталось несколько листов теста для лазаньи или есть сломанные, не спешите их выбрасывать, а попробуйте приготовить это вкусное и ароматное блюдо.

Фудблогер Sema Cenik показала, как быстро приготовить вкусную бесслойную лазанью.

Ингредиенты

Фарш
500 г
Лук
1 шт.
Перец болгарский
2 шт.
Масло
Чеснок
2 зубчика
Томатная паста
2 ст. л
Вода
1 стакан
Красный перец
​​Черный перец
Соль
Лозанья
6-7 листов
Твердый сыр
Петрушка

Приготовление:

  • Лук и перец слегка обжарьте на растительном масле и добавьте чеснок;
  • Добавьте фарш и обжарьте.
  • Добавьте томатную пасту и перемешайте, затем добавьте специи, воду и немного прокипятите;
  • Листья лазаньи поломайте и выложите на соус, накрыв крышкой, пока лазанья не станет мягкой;
  • Добавьте сверху тертый творог и петрушку. Накройте крышкой, пока сыр не расплавится.

Приятного аппетита!

Блюдо нужно подавать к столу горячим. Рецепт рассчитан на 2-3 человека.

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