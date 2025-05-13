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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

Ленивая лазанья из лаваша с фаршем в духовке: простой рецепт

Если у вас нет возможности приобрести классические листы для лазаньи их можно заменить тонким лавашом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
277 ккал
Ленивая лазанья из лаваша с фаршем в духовке

Ленивая лазанья из лаваша с фаршем в духовке / © Credits

Сочный фарш и нежный сыр идеально дополнят лаваш.Блюдо получается вкусным, бюджетным и без особых заморочек.

Ингредиенты

лаваш тонкий
300 г
куриный фарш
500 г
твердый сыр
150 г
сметана
100 мл
оматная паста
2 ст. л.
вода
150 мл
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 зубчика
перец черный молотый
растительное масло
соль

  1. Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте.

  2. Сыр натрите на крупную терку.

  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук, чеснок до мягкости, выложите фарш и жарьте помешивая 10-15 минут, разбивая комочки фарша лопаткой.

  4. Посолите, поперчите добавьте томатную пасту, влейте воду, перемешайте и тушите 2-3 минуты.

  5. Листы лаваша разрежьте на несколько частей по размеру формы для запекания.

  6. Смажьте форму растительным маслом, выложите первый лист лаваша, смажьте сметаной, затем распределите начинку из фарша. Так чередуйте слои лаваша, сметаны и начинки пока весь фарш не закончится.

  7. Последний слой фарша накройте лавашом, смажьте сметаной и посыпьте сыром.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут до золотистого цвета.

  9. Готовую лазанью слегка охладите и нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
131
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