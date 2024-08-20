Ленивая лазанья на сковороде: быстрый рецепт вкусного блюда

Лазанья – блюдо итальянской кухни, имеющее несколько вариаций традиционного рецепта и некоторые из них можно быстро приготовить на собственной кухне.
Фудблогер maryna.andrus показала своим читателям простой, быстрый и не менее вкусный, чем традиционный рецепт сочной лазаньи.
Ингредиенты
- Лаваш
- Фарш
- Лук
- Томатное пюре
- Твердый сыр
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Измельчите лук и обжарьте его на сковороде вместе с фаршем;
- Затем добавьте в фарш томатное пюре, соль и перец;
- Протушите все несколько минут;
- В это время нарежьте лаваш необходимой вам формы (чтобы он поместился на сковородку) и можно начинать формировать лазанью;
- Уложите лист лаваша, на него распределите фарш, сверху посыпьте тертым сыром. Затем снова лаваш, фарш и сыр. И так слой за слоем, пока у вас не кончатся ингредиенты;
- Желательно, чтобы верхний слой у вас был фарш посыпаный сыром;
- Накройте крышкой лазанью и поставьте сковороду на минимальный огонь на 15 минут, затем снимите с плиты.
- Подавать блюдо нужно горячим, немного присыпав сверху зеленью.
Советы:
- Вместо томатного пюре можно использовать томатную пасту;
- По желанию вместо или с томатным пюре можно добавить свежие томаты.
Приятного аппетита!
@maryna.andrus Думала, что я первая додумалась до такого варианта , но нет Люди давно такое готовят
Рецепт отличается от традиционного, однако вкус у лазаньи из лаваша невероятный.
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