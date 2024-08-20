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Ленивая лазанья на сковороде: быстрый рецепт вкусного блюда

Ленивая лазанья на сковороде: быстрый рецепт вкусного блюда

Быстрый рецепт ленивой лазаньи на сковороде / Фото: Credits

Лазанья – блюдо итальянской кухни, имеющее несколько вариаций традиционного рецепта и некоторые из них можно быстро приготовить на собственной кухне.

Фудблогер maryna.andrus показала своим читателям простой, быстрый и не менее вкусный, чем традиционный рецепт сочной лазаньи.

Ингредиенты

Лаваш
Фарш
Лук
Томатное пюре
Твердый сыр
Соль
Перец

Приготовление:

  • Измельчите лук и обжарьте его на сковороде вместе с фаршем;
  • Затем добавьте в фарш томатное пюре, соль и перец;
  • Протушите все несколько минут;
  • В это время нарежьте лаваш необходимой вам формы (чтобы он поместился на сковородку) и можно начинать формировать лазанью;
  • Уложите лист лаваша, на него распределите фарш, сверху посыпьте тертым сыром. Затем снова лаваш, фарш и сыр. И так слой за слоем, пока у вас не кончатся ингредиенты;
  • Желательно, чтобы верхний слой у вас был фарш посыпаный сыром;
  • Накройте крышкой лазанью и поставьте сковороду на минимальный огонь на 15 минут, затем снимите с плиты.
  • Подавать блюдо нужно горячим, немного присыпав сверху зеленью.

Советы:

  • Вместо томатного пюре можно использовать томатную пасту;
  • По желанию вместо или с томатным пюре можно добавить свежие томаты.

Приятного аппетита!

@maryna.andrus Думала, что я первая додумалась до такого варианта , но нет Люди давно такое готовят

Рецепт отличается от традиционного, однако вкус у лазаньи из лаваша невероятный.

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