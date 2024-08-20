Ленивая лазанья на сковороде: быстрый рецепт вкусного блюда

Лазанья – блюдо итальянской кухни, имеющее несколько вариаций традиционного рецепта и некоторые из них можно быстро приготовить на собственной кухне.

Фудблогер maryna.andrus показала своим читателям простой, быстрый и не менее вкусный, чем традиционный рецепт сочной лазаньи.

Ингредиенты Лаваш Фарш Лук Томатное пюре Твердый сыр Соль Перец

Приготовление:

Измельчите лук и обжарьте его на сковороде вместе с фаршем;

Затем добавьте в фарш томатное пюре, соль и перец;

Протушите все несколько минут;

В это время нарежьте лаваш необходимой вам формы (чтобы он поместился на сковородку) и можно начинать формировать лазанью;

Уложите лист лаваша, на него распределите фарш, сверху посыпьте тертым сыром. Затем снова лаваш, фарш и сыр. И так слой за слоем, пока у вас не кончатся ингредиенты;

Желательно, чтобы верхний слой у вас был фарш посыпаный сыром;

Накройте крышкой лазанью и поставьте сковороду на минимальный огонь на 15 минут, затем снимите с плиты.

Подавать блюдо нужно горячим, немного присыпав сверху зеленью.

Советы:

Вместо томатного пюре можно использовать томатную пасту;

По желанию вместо или с томатным пюре можно добавить свежие томаты.

Приятного аппетита!

такое готовят @maryna.andrus Думала, что я первая додумалась до такого варианта , но нет Люди давно

Рецепт отличается от традиционного, однако вкус у лазаньи из лаваша невероятный.

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