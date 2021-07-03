Ленивая овсянка с клубникой и ревенем

Летом можно воплотить множество хороших идей полезных завтраков.
Например, можно приготовить овсянку с клубникой и ревенем. Будет вкусно, полезно и не займет много времени.
Предлагаем рецепт от основательницы Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасии Цыбуляк.
- 2 стебля ревеня
- 150 г клубники
- 125 г овсянки
- 100 мл грейпфрутового сока
- 200-250 мл йогурта, жирность по вкусу
- 1-2 ч. л. меда
1. Кладем в сковороду с антипригарным покрытием порезанные клубнику и ревень, добавляем мед и мешаем, пока он не растает.
2. Добавляем грейпфрутовый сок и овсянку, пока жидкость полностью не испарится.
3. Пусть смесь остынет - и вуаля! Выкладывайте в креманки, кладите сверху йогурт. Смесь можно поставить закрытую в холодильник, и 4 дня с ней ничего не случится.
К блюду можно добавить сезонных ягод.
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