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Ленивая овсянка с клубникой и ревенем

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Ленивая овсянка с клубникой и ревенем

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Летом можно воплотить множество хороших идей полезных завтраков.

Например, можно приготовить овсянку с клубникой и ревенем. Будет вкусно, полезно и не займет много времени.

Предлагаем рецепт от основательницы Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасии Цыбуляк.

  • 2 стебля ревеня
  • 150 г клубники
  • 125 г овсянки
  • 100 мл грейпфрутового сока
  • 200-250 мл йогурта, жирность по вкусу
  • 1-2 ч. л. меда

1. Кладем в сковороду с антипригарным покрытием порезанные клубнику и ревень, добавляем мед и мешаем, пока он не растает.

2. Добавляем грейпфрутовый сок и овсянку, пока жидкость полностью не испарится.

3. Пусть смесь остынет - и вуаля! Выкладывайте в креманки, кладите сверху йогурт. Смесь можно поставить закрытую в холодильник, и 4 дня с ней ничего не случится.

К блюду можно добавить сезонных ягод.

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