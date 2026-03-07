ТСН в социальных сетях

Ленивая пицца из духовки — TikTok-рецепт на блинном тесте, который можно приготовить за 25 минут

Когда хочется чего-то похожего на пиццу, но без приготовления сложного теста, долгого замешивания и часов ожидания, вам идеально подойдет этот вариант пиццы, ведь она простая, ароматная и очень нежная.

Ленивая пицца из духовки tiktok.com_@aytens__kitchen

Пицца давно стала одним из самых популярных блюд в мире. Ее готовят в сотнях вариаций — от классической неаполитанской до современных домашних экспресс-версий. Именно к таким быстрым рецептам относится этот вариант, о котором рассказали на странице Aytens Kitchen

Ее особенность — в тесте, которое больше похоже на блинное, чем на классическое дрожжевое. Благодаря этому блюдо получается нежным, тонким и очень легким, а процесс приготовления занимает значительно меньше времени.

Ингредиенты

Для теста

  • молоко 2 стакана

  • яйца 2 шт.

  • мука 2 стакана

  • соль 1 ч. л

Для начинки

  • суджук или другая копченая колбаса

  • зеленый острый перец

  • красный сладкий перец

  • петрушка

  • твёрдый сыр

  • помидор

Это базовый вариант, который легко адаптировать, например, можно добавить грибы, оливки, кукурузу или даже куриное филе.

Приготовление

  1. В большой миске смешайте молоко, яйца, муку и соль. Консистенция должна напоминать жидкое блинное тесто. Важно хорошо перемешать массу, чтобы не осталось комочков.

  2. Застелите противень пергаментом и равномерно вылейте тесто. Оно должно распределиться тонким слоем по всей поверхности.

  3. Сверху посыпьте нарезанную небольшими кусочками колбасу, перец и зелень.

  4. Затем равномерно распределите тертый сыр и выложите кружочки помидоров.

  5. Поставьте противень в духовку, разогретую до 200°C, и выпекайте примерно 20-25 мин, пока поверхность не станет румяной и аппетитной.

  6. После выпекания дайте пицце 5 мин постоять. Это поможет основе стабилизироваться и сделает нарезку значительно проще.

Советы

  • Не перегружайте начинкой. Если ингредиентов будет слишком много, тесто может остаться сыроватым.

  • Используйте ароматный сыр, именно он формирует главный вкусовой акцент.

  • Добавляйте свежую зелень в конце, это сделает аромат более насыщенным.

Ленивая пицца — это доказательство того, что вкусная домашняя кухня не обязательно должна быть сложной. Всего несколько ингредиентов, простая технология и немного кулинарного вдохновения и на вашем столе появляется блюдо, которое легко может стать новым фаворитом семьи.

