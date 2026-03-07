Ленивая пицца из духовки tiktok.com_@aytens__kitchen

Реклама

Пицца давно стала одним из самых популярных блюд в мире. Ее готовят в сотнях вариаций — от классической неаполитанской до современных домашних экспресс-версий. Именно к таким быстрым рецептам относится этот вариант, о котором рассказали на странице Aytens Kitchen

Ее особенность — в тесте, которое больше похоже на блинное, чем на классическое дрожжевое. Благодаря этому блюдо получается нежным, тонким и очень легким, а процесс приготовления занимает значительно меньше времени.

Ингредиенты

Для теста

молоко 2 стакана

яйца 2 шт.

мука 2 стакана

соль 1 ч. л

Для начинки

суджук или другая копченая колбаса

зеленый острый перец

красный сладкий перец

петрушка

твёрдый сыр

помидор

Это базовый вариант, который легко адаптировать, например, можно добавить грибы, оливки, кукурузу или даже куриное филе.

Реклама

Приготовление

В большой миске смешайте молоко, яйца, муку и соль. Консистенция должна напоминать жидкое блинное тесто. Важно хорошо перемешать массу, чтобы не осталось комочков. Застелите противень пергаментом и равномерно вылейте тесто. Оно должно распределиться тонким слоем по всей поверхности. Сверху посыпьте нарезанную небольшими кусочками колбасу, перец и зелень. Затем равномерно распределите тертый сыр и выложите кружочки помидоров. Поставьте противень в духовку, разогретую до 200°C, и выпекайте примерно 20-25 мин, пока поверхность не станет румяной и аппетитной. После выпекания дайте пицце 5 мин постоять. Это поможет основе стабилизироваться и сделает нарезку значительно проще.

Советы

Не перегружайте начинкой. Если ингредиентов будет слишком много, тесто может остаться сыроватым.

Используйте ароматный сыр, именно он формирует главный вкусовой акцент.

Добавляйте свежую зелень в конце, это сделает аромат более насыщенным.

Ленивая пицца — это доказательство того, что вкусная домашняя кухня не обязательно должна быть сложной. Всего несколько ингредиентов, простая технология и немного кулинарного вдохновения и на вашем столе появляется блюдо, которое легко может стать новым фаворитом семьи.