Ленивая ватрушка с творогом: быстрый рецепт

Для тех, кто любит домашнюю выпечку, но нет времени на приготовление, этот рецепт пирога на сметане с нежной творожной начинкой для вас.
Тесто для выпечки готовится из простых ингредиентов, а ватрушка получается мягкая и нежная с приятным ванильным ароматом.
Ингредиенты
Для теста:
- мука – 1 стакан
- сметана – 1 стакан
- сахар – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сода - 0,5 ч. л.
- сливочное масло – 2 ст. л.
- соль – щепотка
Для начинки:
- творог – 0,5 кг
- яйца – 3 шт.
- сахар – 100 г
- манная крупа – 1 ст. л.
- ванильный сахар – пакетик
- сахарная пудра
Приготовление
Яйца и сахар взбейте миксером. Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, просеянную муку с содой (гашенной в одной чайной ложке уксуса) и соль. Взбейте немного миксером до однородности.
Для начинки: соедините яйца, творог, яйца, манную крупу и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.
Дно и стенки формы смажьте сливочным маслом и немного присыпьте мукой. В подготовленную форму вылейте тесто. В центр теста аккуратно выложите творожную начинку.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Слегка охладите и выньте из формы. Посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Сметану можно использовать любой жирности.
- Творог должен быть не мокрый.
Читайте также:
- Шоколадно-апельсиновый бисквит: рецепт замечательного десерта
- Рецепт знаменитого чизкейка из сериала "Друзья"
- Медовые пряники на кефире: простой рецепт
- Сырные палочки с кунжутом: рецепт вкусной закуски