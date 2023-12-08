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Ленивая ватрушка с творогом: быстрый рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
427
Время на прочтение
1 мин
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Ленивая ватрушка с творогом: быстрый рецепт

Ленивая ватрушка с творогом / Фото: Credits

Для тех, кто любит домашнюю выпечку, но нет времени на приготовление, этот рецепт пирога на сметане с нежной творожной начинкой для вас.

Тесто для выпечки готовится из простых ингредиентов, а ватрушка получается мягкая и нежная с приятным ванильным ароматом.

Ингредиенты

Для теста: 

  • мука – 1 стакан
  • сметана – 1 стакан
  • сахар – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сода  - 0,5 ч. л.
  • сливочное масло – 2 ст. л.
  • соль – щепотка

Для начинки:

  • творог – 0,5 кг
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 100 г
  • манная крупа – 1 ст. л.
  • ванильный сахар – пакетик
  • сахарная пудра

Приготовление

Яйца и сахар взбейте миксером. Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, просеянную муку с содой (гашенной в одной чайной ложке уксуса) и соль. Взбейте немного миксером до однородности.

Для начинки: соедините яйца, творог, яйца, манную крупу и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.

Дно и стенки формы смажьте сливочным маслом и немного присыпьте мукой. В подготовленную форму вылейте тесто. В центр теста аккуратно выложите творожную начинку.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Слегка охладите и выньте из формы. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Сметану можно использовать любой жирности.
  • Творог должен быть не мокрый.

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Дата публикации
Просмотры
427
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