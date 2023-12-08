Ленивая ватрушка с творогом: быстрый рецепт

Для тех, кто любит домашнюю выпечку, но нет времени на приготовление, этот рецепт пирога на сметане с нежной творожной начинкой для вас.

Тесто для выпечки готовится из простых ингредиентов, а ватрушка получается мягкая и нежная с приятным ванильным ароматом.

Ингредиенты

Для теста:

мука – 1 стакан

сметана – 1 стакан

сахар – 100 г

яйца – 2 шт.

сода - 0,5 ч. л.

сливочное масло – 2 ст. л.

соль – щепотка

Для начинки:

творог – 0,5 кг

яйца – 3 шт.

сахар – 100 г

манная крупа – 1 ст. л.

ванильный сахар – пакетик

сахарная пудра

Приготовление

Яйца и сахар взбейте миксером. Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, просеянную муку с содой (гашенной в одной чайной ложке уксуса) и соль. Взбейте немного миксером до однородности.

Для начинки: соедините яйца, творог, яйца, манную крупу и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.

Дно и стенки формы смажьте сливочным маслом и немного присыпьте мукой. В подготовленную форму вылейте тесто. В центр теста аккуратно выложите творожную начинку.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Слегка охладите и выньте из формы. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Сметану можно использовать любой жирности.

Творог должен быть не мокрый.

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