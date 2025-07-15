Ленивые фрикадельки в сливочном соусе с овощами: оригинальный рецепт

Ленивые фрикадельки в сливочном соусе с овощами instagram.com_pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Фудблогерка Моника Молека рассказала об этом рецепте для своей дочери и он сразу стал любимым в ее семье. Мы же адаптировали его для украинских хозяек.

Фарш из курятины или индейки 400 г

Замороженная морковь с зеленым горошком 200 г

Замочите булочку в воде на несколько минут, затем хорошо отожмите.

Смешайте с фаршем, яйцом, солью, перцем и чесноком. Масса будет достаточно мягкой, это нормально, именно благодаря этому тефтели получатся нежными.

В большой глубокой сковороде или сотейнике растопите масло.

Добавьте мелко нарезанный лук и немного обжарьте.

Затем всыпьте замороженные овощи и обжаривайте 3-4 мин.

Влейте бульон и сливки в сковороду и доведите до легкого кипения.

Ложкой набирайте порции фарша и опускайте непосредственно в соус, как будто «отщипываете» клецки.

Готовьте на среднем огне около 10 мин, пока тефтели не станут мягкими и полностью приготовленными внутри.

Тефтели осторожно сдвиньте на край сковороды. В чашке смешайте крахмал с холодной водой и влейте в соус, перемешайте.