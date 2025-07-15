ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
57
Время на прочтение
2 мин

Ленивые фрикадельки в сливочном соусе с овощами: оригинальный рецепт

Иногда хочется приготовить что-то домашнее, вкусное и нежное, но без лишних усилий и стояния у плиты. Этот рецепт именно из таких, ленивые фрикадельки в сливочном соусе с морковью и горошком можно приготовить в одной сковороде.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Ленивые фрикадельки в сливочном соусе с овощами instagram.com_pysznieczyprzepysznie

Ленивые фрикадельки в сливочном соусе с овощами instagram.com_pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Фудблогерка Моника Молека рассказала об этом рецепте для своей дочери и он сразу стал любимым в ее семье. Мы же адаптировали его для украинских хозяек.

Ингредиенты

Для тефтелей

  • Фарш из курятины или индейки 400 г

  • Маленькая белая булочка 1 шт. (или 2 ломтика батона)

  • Яйцо 1 шт.

  • Соль ½ ч. л

  • Черный перец

  • Сушеный чеснок ¼ ч. л (или 1 зубчик свежего)

Для соуса

  • Сливочное масло 1 ст. л

  • Маленький лук ½ шт.

  • Замороженная морковь с зеленым горошком 200 г

  • Домашний бульон 200 мл

  • Сливки 250 мл

  • Соль

  • Перец

  • Лимонный сок 1 ст. ложка

Для загущения соуса

  • Кукурузный или картофельный крахмал 2-3 ч. л

  • Вода 50 мл

Приготовление

  1. Замочите булочку в воде на несколько минут, затем хорошо отожмите.

  2. Смешайте с фаршем, яйцом, солью, перцем и чесноком. Масса будет достаточно мягкой, это нормально, именно благодаря этому тефтели получатся нежными.

  3. В большой глубокой сковороде или сотейнике растопите масло.

  4. Добавьте мелко нарезанный лук и немного обжарьте.

  5. Затем всыпьте замороженные овощи и обжаривайте 3-4 мин.

  6. Влейте бульон и сливки в сковороду и доведите до легкого кипения.

  7. Ложкой набирайте порции фарша и опускайте непосредственно в соус, как будто «отщипываете» клецки.

  8. Готовьте на среднем огне около 10 мин, пока тефтели не станут мягкими и полностью приготовленными внутри.

  9. Тефтели осторожно сдвиньте на край сковороды. В чашке смешайте крахмал с холодной водой и влейте в соус, перемешайте.

  10. Когда соус немного загустеет, добавьте лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу.

Советы

  • Если нет замороженных овощей, нарежьте свежую морковь мелкими кубиками и добавьте консервированный горошек в конце.

  • Для детей можно подавать с пюре, рисом, пастой или булгуром.

Подавайте тефтели горячими, полейте щедро сливочным соусом. Украсьте свежим укропом или петрушкой.

Приятного аппетита!

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie