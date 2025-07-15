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Ленивые фрикадельки в сливочном соусе с овощами: оригинальный рецепт
Иногда хочется приготовить что-то домашнее, вкусное и нежное, но без лишних усилий и стояния у плиты. Этот рецепт именно из таких, ленивые фрикадельки в сливочном соусе с морковью и горошком можно приготовить в одной сковороде.
Фудблогерка Моника Молека рассказала об этом рецепте для своей дочери и он сразу стал любимым в ее семье. Мы же адаптировали его для украинских хозяек.
Ингредиенты
Для тефтелей
Фарш из курятины или индейки 400 г
Маленькая белая булочка 1 шт. (или 2 ломтика батона)
Яйцо 1 шт.
Соль ½ ч. л
Черный перец
Сушеный чеснок ¼ ч. л (или 1 зубчик свежего)
Для соуса
Сливочное масло 1 ст. л
Маленький лук ½ шт.
Замороженная морковь с зеленым горошком 200 г
Домашний бульон 200 мл
Сливки 250 мл
Соль
Перец
Лимонный сок 1 ст. ложка
Для загущения соуса
Кукурузный или картофельный крахмал 2-3 ч. л
Вода 50 мл
Приготовление
Замочите булочку в воде на несколько минут, затем хорошо отожмите.
Смешайте с фаршем, яйцом, солью, перцем и чесноком. Масса будет достаточно мягкой, это нормально, именно благодаря этому тефтели получатся нежными.
В большой глубокой сковороде или сотейнике растопите масло.
Добавьте мелко нарезанный лук и немного обжарьте.
Затем всыпьте замороженные овощи и обжаривайте 3-4 мин.
Влейте бульон и сливки в сковороду и доведите до легкого кипения.
Ложкой набирайте порции фарша и опускайте непосредственно в соус, как будто «отщипываете» клецки.
Готовьте на среднем огне около 10 мин, пока тефтели не станут мягкими и полностью приготовленными внутри.
Тефтели осторожно сдвиньте на край сковороды. В чашке смешайте крахмал с холодной водой и влейте в соус, перемешайте.
Когда соус немного загустеет, добавьте лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу.
Советы
Если нет замороженных овощей, нарежьте свежую морковь мелкими кубиками и добавьте консервированный горошек в конце.
Для детей можно подавать с пюре, рисом, пастой или булгуром.
Подавайте тефтели горячими, полейте щедро сливочным соусом. Украсьте свежим укропом или петрушкой.
Приятного аппетита!