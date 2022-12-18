Ленивые голубцы из савойской капусты: рецепт от Андрея Величко

Недавно я собирался приготовить вкусные голубцы. Именно такие, какими они должны быть в декабре – насыщенные, сытные и сочные. Выбрал для этого жирную свиную лопатку, капусту взял савойскую, а вместо привычного риса решил использовать более традиционный для некоторых районов Бессарабии булгур. Но времени было мало, и я приготовил замечательные "ленивые" голубцы. Справился за час, поэтому даю пошаговый рецепт, как вы сможете за час – максимум полтора приготовить чудесное блюдо.

Ингредиенты

Свиная лопатка 700 г

Средний кочан савойской капусты (1,5 кг)

200 г моркови

300 г корнеплодов (корень петрушки, сельдерея, или пастернака)

3/4 стакана булгура

Из специй – 1 чайная ложка мирудии, 1 столовая ложка паприки.

3 ст. ложки кетчупа или стакан томатного соуса

Щепотка сухих грибов для аромата

Растительное масло

Соль, сахар, перец

Для подачи — сметана и зелень (петрушка, кинза и т.п.)

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 1

Подготовим все ингредиенты. Свинину я пропустил через мясорубку. Корнеплоды натер на терку. Капусту традиционно нашинковал на тонкие (3-5 мм толщиной) полоски. Начнём готовить.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 2

В широкую сковороду налейте масла и на среднем огне начинайте с обжарки моркови и других корней. Этот этап очень важен, обжарить нужно хорошо до золотисто-коричневого цвета. Это примерно 20 минут. В то же время я рекомендую добавить уже щепотку соли и сахара. Когда овощи обжарены, добавьте свинину и увеличивайте огонь. Первые 5-7 минут мясо "пустит сок" и его нужно выпарить. Когда жидкости практически не осталось и мясо с овощами снова стало обжариваться, убавляйте огонь до среднего. Обжаривайте свинину до золотистого цвета. Теперь можно добавить томатный соус и специи – паприку и мирудию. Обжарив несколько минут, можно добавлять капусту.

Шаг 3

Поскольку в сковороду такое количество капусты просто не поместилось, я переложил все ингредиенты в кастрюлю и продолжил приготовление там. Как вариант, можно готовить в чугунном котле.

Так вот, добавив капусту, продолжаем готовить на среднем огне. Приблизительно 10-15 минут. За это время капуста уменьшиться в размере и станет мягкой.

Шаг 4

Добавьте 2 стакана воды и булгур. Перемешайте. Доведите до кипения. Досолите, если нужно. Добавьте еще специи, если хочется. И на минимальном огне под крышкой продолжайте готовить еще 10 минут до практически полной готовности булгура. После этого "ленивые" голубцы следует убрать из огня, укутать кухонным полотенцем и дать немного настояться. За это время вы успеете приготовить стол, накрыть скатерть или нарезать зелень.

Как есть?

Такому блюду, как и хорошему борщу, лучше дать немного настояться. Отдохнуть, объединиться всем ингредиентам. И подавать "ленивые" голубцы лучше с жирной сметаной и свежей зеленью. Вкус однозначно отличный, а учитывая время и скорость приготовления – этот рецепт однозначно пригодится вам.

Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного аппетита!

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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