Ленивые голубцы из савойской капусты: рецепт от Андрея Величко

Бренд-шеф поделился рецептом вкусного и питательного блюда.
Недавно я собирался приготовить вкусные голубцы. Именно такие, какими они должны быть в декабре – насыщенные, сытные и сочные. Выбрал для этого жирную свиную лопатку, капусту взял савойскую, а вместо привычного риса решил использовать более традиционный для некоторых районов Бессарабии булгур. Но времени было мало, и я приготовил замечательные "ленивые" голубцы. Справился за час, поэтому даю пошаговый рецепт, как вы сможете за час – максимум полтора приготовить чудесное блюдо.
Ингредиенты
- Свиная лопатка 700 г
- Средний кочан савойской капусты (1,5 кг)
- 200 г моркови
- 300 г корнеплодов (корень петрушки, сельдерея, или пастернака)
- 3/4 стакана булгура
- Из специй – 1 чайная ложка мирудии, 1 столовая ложка паприки.
- 3 ст. ложки кетчупа или стакан томатного соуса
- Щепотка сухих грибов для аромата
- Растительное масло
- Соль, сахар, перец
- Для подачи — сметана и зелень (петрушка, кинза и т.п.)
Шаг 1
Подготовим все ингредиенты. Свинину я пропустил через мясорубку. Корнеплоды натер на терку. Капусту традиционно нашинковал на тонкие (3-5 мм толщиной) полоски. Начнём готовить.
Шаг 2
В широкую сковороду налейте масла и на среднем огне начинайте с обжарки моркови и других корней. Этот этап очень важен, обжарить нужно хорошо до золотисто-коричневого цвета. Это примерно 20 минут. В то же время я рекомендую добавить уже щепотку соли и сахара. Когда овощи обжарены, добавьте свинину и увеличивайте огонь. Первые 5-7 минут мясо "пустит сок" и его нужно выпарить. Когда жидкости практически не осталось и мясо с овощами снова стало обжариваться, убавляйте огонь до среднего. Обжаривайте свинину до золотистого цвета. Теперь можно добавить томатный соус и специи – паприку и мирудию. Обжарив несколько минут, можно добавлять капусту.
Шаг 3
Поскольку в сковороду такое количество капусты просто не поместилось, я переложил все ингредиенты в кастрюлю и продолжил приготовление там. Как вариант, можно готовить в чугунном котле.
Так вот, добавив капусту, продолжаем готовить на среднем огне. Приблизительно 10-15 минут. За это время капуста уменьшиться в размере и станет мягкой.
Шаг 4
Добавьте 2 стакана воды и булгур. Перемешайте. Доведите до кипения. Досолите, если нужно. Добавьте еще специи, если хочется. И на минимальном огне под крышкой продолжайте готовить еще 10 минут до практически полной готовности булгура. После этого "ленивые" голубцы следует убрать из огня, укутать кухонным полотенцем и дать немного настояться. За это время вы успеете приготовить стол, накрыть скатерть или нарезать зелень.
Как есть?
Такому блюду, как и хорошему борщу, лучше дать немного настояться. Отдохнуть, объединиться всем ингредиентам. И подавать "ленивые" голубцы лучше с жирной сметаной и свежей зеленью. Вкус однозначно отличный, а учитывая время и скорость приготовления – этот рецепт однозначно пригодится вам.
Приятного аппетита!
Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.
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