Ленивые голубцы: простой рецепт любимого блюда

Когда хочется голубцов, а времени на их приготовление нет, выручит ленивый вариант приготовления этого блюда. Эти голубцы не нужно заворачивать и отварить капустные листья.
Ленивые голубцы готовятся в виде котлет из капусты, мясного фарша и риса и запекаются в томатном соусе.
Ингредиенты
- фарш – 400 г;
- капуста – 300 г;
- рис – 0,5 стакана;
- яйцо – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- перец черный молотый;
- соль.
Для соуса:
- томатная паста – 2 ст. л;
- вода – 1 стакан;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль.
Приготовление
Капусту мелко нарежьте.
Рис помойте и отварите на небольшом огне до полуготовности 10 минут.
Лук очистите, мелко нарежьте. Морковь очистите и натрите на средней терке.
В мясной фарш добавьте капусту, яйцо, отваренный рис, морковь, лук, перец и соль. Хорошо перемешайте.
Томатную пасту разведите водой. Добавьте сахар и соль.
Из фарша мокрыми руками формируйте ленивые голубцы в виде котлет. Уложите в форму для запекания. Залейте томатным соусом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50 минут.
Советы
Для голубцов используйте любой фарш.
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