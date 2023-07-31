Ленивые голубцы: простой рецепт любимого блюда

Когда хочется голубцов, а времени на их приготовление нет, выручит ленивый вариант приготовления этого блюда. Эти голубцы не нужно заворачивать и отварить капустные листья.

Ленивые голубцы готовятся в виде котлет из капусты, мясного фарша и риса и запекаются в томатном соусе.

Ингредиенты

фарш – 400 г;

капуста – 300 г;

рис – 0,5 стакана;

яйцо – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

перец черный молотый;

соль.

Для соуса:

томатная паста – 2 ст. л;

вода – 1 стакан;

сахар – 1 ч. л.;

соль.

Приготовление

Капусту мелко нарежьте.

Рис помойте и отварите на небольшом огне до полуготовности 10 минут.

Лук очистите, мелко нарежьте. Морковь очистите и натрите на средней терке.

В мясной фарш добавьте капусту, яйцо, отваренный рис, морковь, лук, перец и соль. Хорошо перемешайте.

Томатную пасту разведите водой. Добавьте сахар и соль.

Из фарша мокрыми руками формируйте ленивые голубцы в виде котлет. Уложите в форму для запекания. Залейте томатным соусом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50 минут.

Советы

Для голубцов используйте любой фарш.

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