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Ленивые пирожки из лаваша с капустой и колбасой: рецепт быстрой закуски
Ленивые пирожки из лаваша с капустой и колбасой — это отличный вариант для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с тестом.
Сочная, хрустящая и очень сытная закуска, которая готовится всего за 15 минут и подойдет для быстрого завтрака, перекуса или ужина.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 200-250 г
- капуста белокочанная
- 400 г
- колбаса
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- растительное масло
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- перец черный молотый
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- соль
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Капусту тонко нашинкуйте.
Лук очистите, нарежьте на мелкие кубики.
Колбасу нарежьте также на мелкие кубики.
В яйца добавьте щепотку соли и взбейте венчиком.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте капусту, поперчите, посолите, перемешайте и тушите 8-10 минут до готовности, затем добавьте колбасу, перемешайте и дайте начинке немного остыть.
Лаваш нарежьте на полоски шириной около 10 сантиметров, на каждую полоску выложите начинку и сверните треугольником, обмакните в яйце и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, с двух сторон, до румяной корочки.
Советы:
Колбасу используйте любую: вареную, полукопченую или ветчину.