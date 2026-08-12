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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
2072
Время на прочтение
1 мин

Ленивые пирожки из лаваша с капустой и колбасой: рецепт быстрой закуски

Ленивые пирожки из лаваша с капустой и колбасой — это отличный вариант для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет возиться с тестом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
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Ленивые пирожки из лаваша

Ленивые пирожки из лаваша / © Credits

Сочная, хрустящая и очень сытная закуска, которая готовится всего за 15 минут и подойдет для быстрого завтрака, перекуса или ужина.

Ингредиенты

лаваш тонкий
200-250 г
капуста белокочанная
400 г
колбаса
200 г
яйца куриные
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
растительное масло
перец черный молотый
соль

  1. Капусту тонко нашинкуйте.

  2. Лук очистите, нарежьте на мелкие кубики.

  3. Колбасу нарежьте также на мелкие кубики.

  4. В яйца добавьте щепотку соли и взбейте венчиком.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте капусту, поперчите, посолите, перемешайте и тушите 8-10 минут до готовности, затем добавьте колбасу, перемешайте и дайте начинке немного остыть.

  6. Лаваш нарежьте на полоски шириной около 10 сантиметров, на каждую полоску выложите начинку и сверните треугольником, обмакните в яйце и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, с двух сторон, до румяной корочки.

Советы:

  • Колбасу используйте любую: вареную, полукопченую или ветчину.

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