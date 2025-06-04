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Ленивые пирожки из лаваша с мясом и сыром: рецепт без выпечки
Если вам захотелось побаловать свою семью пирожками, а возиться с тестом не хочется, то приготовьте сытные, сочные, ленивые пирожки без замешивания теста.
Готовятся так просто, что справится каждый. Достаточно приготовить начинку, завернуть в лаваш и обжарить до золотистого цвета.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 3 шт.
- фарш куриный
- 600 г
- сыр твердый
- 120 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 2 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- растительное масло
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- соль
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- перец черный молотый
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Лук очистите и натрите на мелкую терку.
Сыр натрите на крупную терку.
Яйца с молоком взбейте венчиком.
В миску выложите фарш, лук, сыр твердый, сметану, паприку, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
На лист лаваш тонким слоем по всей поверхности распределите начинку. Лаваш с фаршем сверните таким образом, чтобы получился длинный плоский рулет. Разрежьте его на квадраты.
Так подготовьте все листы лаваша. Обмакните каждый квадрат лаваша в яйце и обжарьте на разогретой сковороде, с небольшим количеством растительного масла с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Молоко и сметану используйте любой жирности.