Ленивые пирожки из лаваша с мясом и сыром: рецепт без выпечки

Ленивые пирожки из лаваша с мясом и сыром / © Credits

Реклама

Готовятся так просто, что справится каждый. Достаточно приготовить начинку, завернуть в лаваш и обжарить до золотистого цвета.

Ингредиенты лаваш тонкий 3 шт. фарш куриный 600 г сыр твердый 120 г яйца куриные 2 шт. молоко 2 ст. л. лук репчатый 1 шт. сметана 2 ст. л. паприка молотая 1 ч. л. растительное масло соль перец черный молотый

Лук очистите и натрите на мелкую терку.

Сыр натрите на крупную терку.

Реклама

Яйца с молоком взбейте венчиком.

В миску выложите фарш, лук, сыр твердый, сметану, паприку, перец черный молотый и соль. Перемешайте.

На лист лаваш тонким слоем по всей поверхности распределите начинку. Лаваш с фаршем сверните таким образом, чтобы получился длинный плоский рулет. Разрежьте его на квадраты.

Так подготовьте все листы лаваша. Обмакните каждый квадрат лаваша в яйце и обжарьте на разогретой сковороде, с небольшим количеством растительного масла с двух сторон до золотистого цвета.

Реклама

Советы:

Молоко и сметану используйте любой жирности.

Дата публикации 17:29, 10.06.24 Количество просмотров 164 Такого вы еще не пробовали! Невероятный лаваш с начинкой на сковородке! - Рецепты Сніданку з 1+1