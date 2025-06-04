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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Ленивые пирожки из лаваша с мясом и сыром: рецепт без выпечки

Если вам захотелось побаловать свою семью пирожками, а возиться с тестом не хочется, то приготовьте сытные, сочные, ленивые пирожки без замешивания теста.

Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Ленивые пирожки из лаваша с мясом и сыром

Ленивые пирожки из лаваша с мясом и сыром / © Credits

Готовятся так просто, что справится каждый. Достаточно приготовить начинку, завернуть в лаваш и обжарить до золотистого цвета.

Ингредиенты

лаваш тонкий
3 шт.
фарш куриный
600 г
сыр твердый
120 г
яйца куриные
2 шт.
молоко
2 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
сметана
2 ст. л.
паприка молотая
1 ч. л.
растительное масло
соль
перец черный молотый

Лук очистите и натрите на мелкую терку.

Сыр натрите на крупную терку.

Яйца с молоком взбейте венчиком.

В миску выложите фарш, лук, сыр твердый, сметану, паприку, перец черный молотый и соль. Перемешайте.

На лист лаваш тонким слоем по всей поверхности распределите начинку. Лаваш с фаршем сверните таким образом, чтобы получился длинный плоский рулет. Разрежьте его на квадраты.

Так подготовьте все листы лаваша. Обмакните каждый квадрат лаваша в яйце и обжарьте на разогретой сковороде, с небольшим количеством растительного масла с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Молоко и сметану используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
120
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