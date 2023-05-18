Ленивые пирожки с ветчиной и сыром на сковороде: очень простой рецепт

Особенность приготовления ленивых пирожков в том, что они готовятся быстро и из простых продуктов, а получаются аппетитными и вкусными.
Тесто готовится заливное, без замеса и использования дрожжей. Жарим на сковороде, а начинку добавляем прямо в тесто.
Ингредиенты
Для теста:
- кефир – 300 г
- мука – 220 г
- яйцо – 1 шт.
- сода – 0,5 ч. л.
- соль - 1 ч. л. (без верха)
Для начинки:
- ветчина – 130 г
- сыр твердый – 100 г
- яйца (вареные) – 2 шт.
- лук зеленый
- растительное масло (для жарки)
Приготовление
В миску вбейте яйцо, всыпьте соль. Взбейте венчиком. Влейте теплый кефир, всыпьте соду. Добавьте просеянную муку. Все хорошо перемешайте.
Нарежьте мелко лук и ветчину. Сыр и яйца натрите на средней терке.
Соедините тесто с начинкой и перемешайте до однородной массы без комочков.
Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто на небольшом расстоянии друг от друга. Жарьте пирожки на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны, под закрытой крышкой и до румяности.
Советы
- Перед тем как зачерпнуть тесто, окунайте ложку в воду.
- Ветчину можете заменить любой колбасой.
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