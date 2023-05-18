Ленивые пирожки с ветчиной и сыром на сковороде: очень простой рецепт

Особенность приготовления ленивых пирожков в том, что они готовятся быстро и из простых продуктов, а получаются аппетитными и вкусными.

Тесто готовится заливное, без замеса и использования дрожжей. Жарим на сковороде, а начинку добавляем прямо в тесто.

Ингредиенты

Для теста:

кефир – 300 г

мука – 220 г

яйцо – 1 шт.

сода – 0,5 ч. л.

соль - 1 ч. л. (без верха)

Для начинки:

ветчина – 130 г

сыр твердый – 100 г

яйца (вареные) – 2 шт.

лук зеленый

растительное масло (для жарки)

Приготовление

В миску вбейте яйцо, всыпьте соль. Взбейте венчиком. Влейте теплый кефир, всыпьте соду. Добавьте просеянную муку. Все хорошо перемешайте.

Нарежьте мелко лук и ветчину. Сыр и яйца натрите на средней терке.

Соедините тесто с начинкой и перемешайте до однородной массы без комочков.

Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто на небольшом расстоянии друг от друга. Жарьте пирожки на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны, под закрытой крышкой и до румяности.

Советы

Перед тем как зачерпнуть тесто, окунайте ложку в воду.

Ветчину можете заменить любой колбасой.

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