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Ленивые пирожки с ветчиной и сыром на сковороде: очень простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
395
Время на прочтение
1 мин
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Ленивые пирожки с ветчиной и сыром на сковороде: очень простой рецепт

Рецепт ленивых пирожков на сковороде / Фото: Credits

Особенность приготовления ленивых пирожков в том, что они готовятся быстро и из простых продуктов, а получаются аппетитными и вкусными.

Тесто готовится заливное, без замеса и использования дрожжей. Жарим на сковороде, а начинку добавляем прямо в тесто.

Ингредиенты

Для теста:

  • кефир – 300 г
  • мука – 220 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сода – 0,5 ч. л.
  • соль - 1 ч. л. (без верха)

Для начинки:

  • ветчина – 130 г
  • сыр твердый – 100 г
  • яйца (вареные) – 2 шт.
  • лук зеленый
  • растительное масло (для жарки)

Приготовление

В миску вбейте яйцо, всыпьте соль. Взбейте венчиком. Влейте теплый кефир, всыпьте соду. Добавьте просеянную муку. Все хорошо перемешайте.

Нарежьте мелко лук и ветчину. Сыр и яйца натрите на средней терке.

Соедините тесто с начинкой и перемешайте до однородной массы без комочков.

Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто на небольшом расстоянии друг от друга. Жарьте пирожки на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны, под закрытой крышкой и до румяности.

Советы

  • Перед тем как зачерпнуть тесто, окунайте ложку в воду.
  • Ветчину можете заменить любой колбасой.

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Дата публикации
Просмотры
395
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