Ленивые сосиски в тесте: рецепт интересных оладий

Если вы ищете простой, но очень вкусный рецепт, который идеально подойдет для быстрого завтрака или легкой закуски, попробуйте приготовить ленивые сосиски в тесте.
Этот рецепт, опубликованный на странице mamanata.food, сочетает в себе простоту и неповторимый вкус, который непременно понравится вашим близким.
Ингредиенты
- Кефир
- 300 мл
- Соль
- 0.5 ч. л
- Сода
- 0.5 ч. л
- Мука
- 200 г
- Сосиски
- 4 шт.
Приготовление
- Для теста можно использовать домашний йогурт, однако отлично подходит и кефир или ряженка. Добавьте соду и соль в жидкое основание и хорошо перемешайте.
- Просейте муку и постепенно вливайте ее в жидкую смесь, заколотите все как на оладьи. Важно получить однородное тесто.
- Сосиски предварительно порежьте на небольшие кусочки. Затем аккуратно перемешайте их с тестом, чтобы каждый кусочек был хорошо покрыт.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте оладьи на нее и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые ленивые сосиски в тесте сразу подавайте к столу.
Этот рецепт позволяет экспериментировать со вкусами, ведь даже простые оладьи можно легко адаптировать под свои предпочтения. Они идеально подойдут как для семейных завтраков, так и для вечерних перекусов, подарят вам удовольствие от каждого кусочка.
Приятного аппетита!
Мы также писали о том, как приготовить творожные вафли с колбасой.
Читайте также:
- Катмер с сыром: рецепт хрустящей турецкой выпечки
- Хрустящие спринг-роллы с сыром
- Суши-бургер с лососем