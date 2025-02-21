Ленивые сосиски в тесте: рецепт интересных оладий

Если вы ищете простой, но очень вкусный рецепт, который идеально подойдет для быстрого завтрака или легкой закуски, попробуйте приготовить ленивые сосиски в тесте.

Этот рецепт, опубликованный на странице mamanata.food, сочетает в себе простоту и неповторимый вкус, который непременно понравится вашим близким.

Ингредиенты Кефир 300 мл Соль 0.5 ч. л Сода 0.5 ч. л Мука 200 г Сосиски 4 шт.

Приготовление

Для теста можно использовать домашний йогурт, однако отлично подходит и кефир или ряженка. Добавьте соду и соль в жидкое основание и хорошо перемешайте. Просейте муку и постепенно вливайте ее в жидкую смесь, заколотите все как на оладьи. Важно получить однородное тесто. Сосиски предварительно порежьте на небольшие кусочки. Затем аккуратно перемешайте их с тестом, чтобы каждый кусочек был хорошо покрыт. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте оладьи на нее и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые ленивые сосиски в тесте сразу подавайте к столу.

Этот рецепт позволяет экспериментировать со вкусами, ведь даже простые оладьи можно легко адаптировать под свои предпочтения. Они идеально подойдут как для семейных завтраков, так и для вечерних перекусов, подарят вам удовольствие от каждого кусочка.

Приятного аппетита!

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