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Ленивые суши, покорившие соцсети: рецепт хрустящих шариков
Если вы любите суши, но не хотите тратить время на скручивание роллов, этот рецепт станет для вас настоящей находкой.
Домашние суши уже давно перестали быть сложным блюдом, для приготовления которого нужны только бамбуковый коврик и профессиональные навыки. Сегодня всё большую популярность приобретают так называемые «ленивые суши» — быстрый вариант любимого блюда, который ни в чём не уступает по вкусу классическим роллам.
О рецепте именно такой закуски рассказала фуд-блогерша Алена Карпюк. Главное преимущество — простота приготовления, минимум хлопот и привычное сочетание ингредиентов с приятной хрустящей корочкой.
Ингредиенты
- готовый рис для суши
- 300 г
- листы нори
- 1–1,5 шт.
- крем-сыр
- 1,5 ст. л.
- икра
- 1,5 ст. л.
- крабовые палочки
- 100 г
- рисовый уксус
- 1 ст. л.
- сахар
- 0,5 ч. л.
- соль
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- яйца
- 1 шт.
- панировочные сухари
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Приготовление
Сначала нужно приготовить рис. Пока он ещё горячий, растворите в нём сахар, соль и рисовый уксус.
Хорошо перемешайте и оставьте остывать.
Тем временем мелко нарежьте или разделите на волокна крабовые палочки.
Листы нори нарежьте кухонными ножницами на тонкие небольшие полоски.
К уже остывшему рису добавьте крем-сыр, крабовые палочки, икру и измельченные листы нори.
Аккуратно перемешайте все ингредиенты до однородности. Если вы любите более насыщенный вкус, на этом этапе можно добавить немного натертого твёрдого сыра.
Смочите руки водой и сформируйте из массы плотные круглые шарики.
Каждый шарик сначала обваляйте во взбитом яйце, а затем — в сухарях.
Удобнее всего готовить суши-шарики в аэрогриле. Для этого выложите их в чашу и запекайте при температуре 180–190 °C примерно 10–12 минут, пока панировка не станет золотистой и хрустящей. Если аэрогриля нет, шарики можно обжарить на сковороде, используя минимальное количество масла, или запечь в духовке в режиме конвекции.
В любом случае снаружи образуется румяная корочка, а внутри останется нежная и сочная начинка.
Суши-шарики — хрустящие снаружи, нежные внутри и не требующие сложного скручивания роллов — станут отличным выбором для семейного ужина, праздничного стола или вечеринки с друзьями.