Ленивые суши, покорившие соцсети: рецепт хрустящих шариков

Ленивые суши / © Credits

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Домашние суши уже давно перестали быть сложным блюдом, для приготовления которого нужны только бамбуковый коврик и профессиональные навыки. Сегодня всё большую популярность приобретают так называемые «ленивые суши» — быстрый вариант любимого блюда, который ни в чём не уступает по вкусу классическим роллам.

О рецепте именно такой закуски рассказала фуд-блогерша Алена Карпюк. Главное преимущество — простота приготовления, минимум хлопот и привычное сочетание ингредиентов с приятной хрустящей корочкой.

Ленивые суши tiktok.com/@alionakarpiuk

Ингредиенты готовый рис для суши 300 г листы нори 1–1,5 шт. крем-сыр 1,5 ст. л. икра 1,5 ст. л. крабовые палочки 100 г рисовый уксус 1 ст. л. сахар 0,5 ч. л. соль яйца 1 шт. панировочные сухари

Ленивые суши tiktok.com/@alionakarpiuk

Приготовление

Сначала нужно приготовить рис. Пока он ещё горячий, растворите в нём сахар, соль и рисовый уксус. Хорошо перемешайте и оставьте остывать. Тем временем мелко нарежьте или разделите на волокна крабовые палочки. Листы нори нарежьте кухонными ножницами на тонкие небольшие полоски. К уже остывшему рису добавьте крем-сыр, крабовые палочки, икру и измельченные листы нори. Аккуратно перемешайте все ингредиенты до однородности. Если вы любите более насыщенный вкус, на этом этапе можно добавить немного натертого твёрдого сыра. Смочите руки водой и сформируйте из массы плотные круглые шарики. Каждый шарик сначала обваляйте во взбитом яйце, а затем — в сухарях. Удобнее всего готовить суши-шарики в аэрогриле. Для этого выложите их в чашу и запекайте при температуре 180–190 °C примерно 10–12 минут, пока панировка не станет золотистой и хрустящей. Если аэрогриля нет, шарики можно обжарить на сковороде, используя минимальное количество масла, или запечь в духовке в режиме конвекции.

В любом случае снаружи образуется румяная корочка, а внутри останется нежная и сочная начинка.

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Ленивые суши tiktok.com/@alionakarpiuk

Суши-шарики — хрустящие снаружи, нежные внутри и не требующие сложного скручивания роллов — станут отличным выбором для семейного ужина, праздничного стола или вечеринки с друзьями.

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