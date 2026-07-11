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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
21
Время на прочтение
2 мин

Ленивые суши, покорившие соцсети: рецепт хрустящих шариков

Если вы любите суши, но не хотите тратить время на скручивание роллов, этот рецепт станет для вас настоящей находкой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
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Ленивые суши

Ленивые суши / © Credits

Домашние суши уже давно перестали быть сложным блюдом, для приготовления которого нужны только бамбуковый коврик и профессиональные навыки. Сегодня всё большую популярность приобретают так называемые «ленивые суши» — быстрый вариант любимого блюда, который ни в чём не уступает по вкусу классическим роллам.

О рецепте именно такой закуски рассказала фуд-блогерша Алена Карпюк. Главное преимущество — простота приготовления, минимум хлопот и привычное сочетание ингредиентов с приятной хрустящей корочкой.

Ленивые суши tiktok.com/@alionakarpiuk

Ленивые суши tiktok.com/@alionakarpiuk

Ингредиенты

готовый рис для суши
300 г
листы нори
1–1,5 шт.
крем-сыр
1,5 ст. л.
икра
1,5 ст. л.
крабовые палочки
100 г
рисовый уксус
1 ст. л.
сахар
0,5 ч. л.
соль
яйца
1 шт.
панировочные сухари
Ленивые суши tiktok.com/@alionakarpiuk

Ленивые суши tiktok.com/@alionakarpiuk

Приготовление

  1. Сначала нужно приготовить рис. Пока он ещё горячий, растворите в нём сахар, соль и рисовый уксус.

  2. Хорошо перемешайте и оставьте остывать.

  3. Тем временем мелко нарежьте или разделите на волокна крабовые палочки.

  4. Листы нори нарежьте кухонными ножницами на тонкие небольшие полоски.

  5. К уже остывшему рису добавьте крем-сыр, крабовые палочки, икру и измельченные листы нори.

  6. Аккуратно перемешайте все ингредиенты до однородности. Если вы любите более насыщенный вкус, на этом этапе можно добавить немного натертого твёрдого сыра.

  7. Смочите руки водой и сформируйте из массы плотные круглые шарики.

  8. Каждый шарик сначала обваляйте во взбитом яйце, а затем — в сухарях.

  9. Удобнее всего готовить суши-шарики в аэрогриле. Для этого выложите их в чашу и запекайте при температуре 180–190 °C примерно 10–12 минут, пока панировка не станет золотистой и хрустящей. Если аэрогриля нет, шарики можно обжарить на сковороде, используя минимальное количество масла, или запечь в духовке в режиме конвекции.

В любом случае снаружи образуется румяная корочка, а внутри останется нежная и сочная начинка.

Ленивые суши tiktok.com/@alionakarpiuk

Ленивые суши tiktok.com/@alionakarpiuk

Суши-шарики — хрустящие снаружи, нежные внутри и не требующие сложного скручивания роллов — станут отличным выбором для семейного ужина, праздничного стола или вечеринки с друзьями.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
21
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