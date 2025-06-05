Ленивые творожные вареники с клубникой: простой сезонный рецепт

Ленивые творожные вареники с клубникой / © Credits

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Вареники с ягодами клубники получаются легкими, сочными. Их можно заморозить в морозилке и использовать при необходимости.

Ингредиенты творог 500 г мука пшеничная 100 г+2 ст л (для обкатки) яйцо куриное 1 шт. сахар 2 ст. л. ванильный сахар 1 ч. л. соль щепотка клубника свежая 300 г

Творог разомните вилкой в однородную массу. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и еще раз хорошо разотрите массу. Всыпьте муку, перемешайте и замесите тесто.

Рабочую поверхность присыпьте мукой, скатайте тесто в колбаску, обваливая его в муке и разделите на равные кусочки.

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Из каждого кусочка теста сформируйте лепешку. В центр выложите клубнику и защипните края теста так, чтобы ягода осталась внутри. Скатайте все ленивые вареники в виде шариков.

В кастрюле вскипятите воду, немного посолите. В кипящую воду опустите вареники, аккуратно перемешайте, доведите до кипения, и варите 4-5 минут на среднем огне. Выложите на блюдо и полейте растопленным сливочным маслом или сметаной.

Советы:

Готовые вареники можно посыпать сахаром.

Творог используйте любой жирности.

Дата публикации 14:37, 30.04.23 Количество просмотров 61 Рецепт вареников с маком и пшеном — Уникальный рецепт от зрительницы Сниданка