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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Ленивые творожные вареники с клубникой: простой сезонный рецепт

Ленивые вареники любят за простоту приготовления и нежный творожный вкус.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
214 ккал
Ленивые творожные вареники с клубникой

Ленивые творожные вареники с клубникой / © Credits

Вареники с ягодами клубники получаются легкими, сочными. Их можно заморозить в морозилке и использовать при необходимости.

Ингредиенты

творог
500 г
мука пшеничная
100 г+2 ст л (для обкатки)
яйцо куриное
1 шт.
сахар
2 ст. л.
ванильный сахар
1 ч. л.
соль
щепотка
клубника свежая
300 г

Творог разомните вилкой в однородную массу. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и еще раз хорошо разотрите массу. Всыпьте муку, перемешайте и замесите тесто.

Рабочую поверхность присыпьте мукой, скатайте тесто в колбаску, обваливая его в муке и разделите на равные кусочки.

Из каждого кусочка теста сформируйте лепешку. В центр выложите клубнику и защипните края теста так, чтобы ягода осталась внутри. Скатайте все ленивые вареники в виде шариков.

В кастрюле вскипятите воду, немного посолите. В кипящую воду опустите вареники, аккуратно перемешайте, доведите до кипения, и варите 4-5 минут на среднем огне. Выложите на блюдо и полейте растопленным сливочным маслом или сметаной.

Советы:

  • Готовые вареники можно посыпать сахаром.

  • Творог используйте любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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