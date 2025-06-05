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Ленивые творожные вареники с клубникой: простой сезонный рецепт
Ленивые вареники любят за простоту приготовления и нежный творожный вкус.
Вареники с ягодами клубники получаются легкими, сочными. Их можно заморозить в морозилке и использовать при необходимости.
Ингредиенты
- творог
- 500 г
- мука пшеничная
- 100 г+2 ст л (для обкатки)
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- клубника свежая
- 300 г
Творог разомните вилкой в однородную массу. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и еще раз хорошо разотрите массу. Всыпьте муку, перемешайте и замесите тесто.
Рабочую поверхность присыпьте мукой, скатайте тесто в колбаску, обваливая его в муке и разделите на равные кусочки.
Из каждого кусочка теста сформируйте лепешку. В центр выложите клубнику и защипните края теста так, чтобы ягода осталась внутри. Скатайте все ленивые вареники в виде шариков.
В кастрюле вскипятите воду, немного посолите. В кипящую воду опустите вареники, аккуратно перемешайте, доведите до кипения, и варите 4-5 минут на среднем огне. Выложите на блюдо и полейте растопленным сливочным маслом или сметаной.
Советы:
Готовые вареники можно посыпать сахаром.
Творог используйте любой жирности.