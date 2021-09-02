Ленивые вареники: классический рецепт вкусного завтрака

Вареники – одно из самых любимых блюд в Украине.

Они хороши тем, что, варьируя начинки, мы можем каждый день подавать новое блюдо. Вареники с мясом, ливером, капустой, картофелем, грибами, с вишней и с яблоками – всего не перечесть.

Однако приготовление вареников – дело довольно хлопотное. Надо и тесто замесить, и с начинкой поиграться, да и сами вареники за 5 минут не налепишь. И тут приходит на помощь рецепт из разряда ленивых.

Ленивые вареники готовятся очень легко и быстро, а самый длительный процесс – закипятить воду для их варки.

Ингредиенты:

500 г творога

2 яйца

6 столовых ложек муки

2 столовые ложки сахара

соль

Приготовление

Творог тщательно растереть с яйцами и сахаром, добавить муку, слегка посолить и вымесить до однородного состояния.

Приготовленную массу разделить на 4 части, скатать каждую валиком, разрезать на небольшие кусочки и варить их в кипящей подсоленной воде 5 минут после всплывания.

На заметку

Подавайте ленивые вареники со сливочный маслом, сметаной, медом, вареньем или соусом из свежих ягод.

В зависимости от влажности творога регулируйте количество муки. Тесто должно быть не крутым, а слегка липнуть к рукам.

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