Ленивые вареники: классический рецепт вкусного завтрака

Вареники – одно из самых любимых блюд в Украине.
Они хороши тем, что, варьируя начинки, мы можем каждый день подавать новое блюдо. Вареники с мясом, ливером, капустой, картофелем, грибами, с вишней и с яблоками – всего не перечесть.
Однако приготовление вареников – дело довольно хлопотное. Надо и тесто замесить, и с начинкой поиграться, да и сами вареники за 5 минут не налепишь. И тут приходит на помощь рецепт из разряда ленивых.
Ленивые вареники готовятся очень легко и быстро, а самый длительный процесс – закипятить воду для их варки.
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 яйца
- 6 столовых ложек муки
- 2 столовые ложки сахара
- соль
Приготовление
Творог тщательно растереть с яйцами и сахаром, добавить муку, слегка посолить и вымесить до однородного состояния.
Приготовленную массу разделить на 4 части, скатать каждую валиком, разрезать на небольшие кусочки и варить их в кипящей подсоленной воде 5 минут после всплывания.
На заметку
Подавайте ленивые вареники со сливочный маслом, сметаной, медом, вареньем или соусом из свежих ягод.
В зависимости от влажности творога регулируйте количество муки. Тесто должно быть не крутым, а слегка липнуть к рукам.
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