Ленивые вареники с картошкой: рецепт вкусного завтрака

Когда не хочется возиться с лепкой обычных вареников, приходят на выручку - ленивые вареники. Готовить их намного быстрее, их можно сделать заранее и заморозить впрок.

Готовятся вареники на основе картофельного пюре с добавлением масла и муки. Для детей можно приготовить вариант без лука, просто дополнив их сметаной.

Ингредиенты

картофель – 300 г

мука – 100 г

яйца – 1 шт.

масло сливочное – 10 г

лук репчатый – 1 шт.

масло растительное – 2 ст. л.

перец черный молотый

соль

зелень

Приготовление

Очистите лук. Нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до золотистого цвета.

Картофель очистите. Сварите в подсоленной воде до готовности. Отваренный картофель разомните в пюре. Добавьте сливочное масло, яйцо, соль, перец. Хорошо перемешайте.

Небольшими порциями всыпайте муку в картофельное пюре. Все перемешайте сначала ложкой, а затем руками. Тесто станет густым, но будет немного прилипать к рукам.

Картофельное тесто скатайте в тонкий жгут. Разрежьте на небольшие кусочки.

Вареники варите в кипящей, подсоленной воде. Как только они всплывут на поверхность, проварите их две минуты. Готовые вареники выньте шумовкой из воды. Подавайте с обжаренным луком и со свежей зеленью.

Советы

Картофельные вареники можно подавать со шкварками.

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