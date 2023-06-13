Ленивые вареники с картошкой: рецепт вкусного завтрака

Когда не хочется возиться с лепкой обычных вареников, приходят на выручку - ленивые вареники. Готовить их намного быстрее, их можно сделать заранее и заморозить впрок.
Готовятся вареники на основе картофельного пюре с добавлением масла и муки. Для детей можно приготовить вариант без лука, просто дополнив их сметаной.
Ингредиенты
- картофель – 300 г
- мука – 100 г
- яйца – 1 шт.
- масло сливочное – 10 г
- лук репчатый – 1 шт.
- масло растительное – 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень
Приготовление
Очистите лук. Нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до золотистого цвета.
Картофель очистите. Сварите в подсоленной воде до готовности. Отваренный картофель разомните в пюре. Добавьте сливочное масло, яйцо, соль, перец. Хорошо перемешайте.
Небольшими порциями всыпайте муку в картофельное пюре. Все перемешайте сначала ложкой, а затем руками. Тесто станет густым, но будет немного прилипать к рукам.
Картофельное тесто скатайте в тонкий жгут. Разрежьте на небольшие кусочки.
Вареники варите в кипящей, подсоленной воде. Как только они всплывут на поверхность, проварите их две минуты. Готовые вареники выньте шумовкой из воды. Подавайте с обжаренным луком и со свежей зеленью.
Советы
- Картофельные вареники можно подавать со шкварками.
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