Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ленивые вареники с картошкой: рецепт вкусного завтрака

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
905
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ленивые вареники с картошкой: рецепт вкусного завтрака

Ленивые вареники с картошкой / Фото: Credits

Когда не хочется возиться с лепкой обычных вареников, приходят на выручку - ленивые вареники. Готовить их намного быстрее, их можно сделать заранее и заморозить впрок.

Готовятся вареники на основе картофельного пюре с добавлением масла и муки. Для детей можно приготовить вариант без лука, просто дополнив их сметаной.

Ингредиенты

  • картофель – 300 г
  • мука – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • масло сливочное  – 10 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • перец черный молотый
  • соль
  • зелень

Приготовление

Очистите лук. Нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до золотистого цвета.

Картофель очистите. Сварите в подсоленной воде до готовности. Отваренный картофель разомните в пюре. Добавьте сливочное масло, яйцо, соль, перец. Хорошо перемешайте.

Небольшими порциями всыпайте муку в картофельное пюре. Все перемешайте сначала ложкой, а затем руками. Тесто станет густым, но будет немного прилипать к рукам.

Картофельное тесто скатайте в тонкий жгут. Разрежьте на небольшие кусочки.

Вареники варите в кипящей, подсоленной воде. Как только они всплывут на поверхность, проварите их две минуты. Готовые вареники выньте шумовкой из воды. Подавайте с обжаренным луком и со свежей зеленью.

Советы

  • Картофельные вареники можно подавать со шкварками. 

Читайте также: 

Понравится и взрослым, и детям: бульба-бургер - рецепт

Понравится и взрослым, и детям: бульба-бургер - рецепт

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
905
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация