Ленивые вареники с творогом: классический рецепт

Чтобы быстро накормить семью вкусным завтраком, приготовьте мягкие и нежные вареники из творога.

Простое и сытное блюдо, которое вы приготовите за несколько минут. Такие вареники очень понравятся детям.

Ингредиенты

творог – 400 г

яйца – 1 шт.

мука – 5 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

ванильный сахар

Приготовление

В миску выложите творог и разомните вилкой. Вбейте яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар, хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку, перемешайте и замесите тесто. Творожное тесто слегка присыпьте мукой и раскатайте в тонкий жгут. Нарежьте на одинаковые кусочки. Варите вареники в подсоленной, кипящей воде, помешивая, пока не всплывут. Готовые вареники выложите на блюдо, полейте сливочным маслом или сметаной.

Советы

Для вареников берите не кислый, но жирный творог.

Не переваривайте, вынимайте, как только всплывут, иначе вкус будет не тот.

Такие вареники можно заготовить впрок и заморозить, чтобы утром не тратить время на приготовление.

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