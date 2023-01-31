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Ленивые вареники с творогом: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
510
Время на прочтение
1 мин
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Ленивые вареники с творогом: классический рецепт

Фото: Credits

Чтобы быстро накормить семью вкусным завтраком, приготовьте мягкие и нежные вареники из творога.

Простое и сытное блюдо, которое вы приготовите за несколько минут. Такие вареники очень понравятся детям.

Ингредиенты

  • творог – 400 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 5 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар

Приготовление

В миску выложите творог и разомните вилкой. Вбейте яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар, хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку, перемешайте и замесите тесто. Творожное тесто слегка присыпьте мукой и раскатайте в тонкий жгут. Нарежьте на одинаковые кусочки. Варите вареники в подсоленной, кипящей воде, помешивая, пока не всплывут. Готовые вареники выложите на блюдо, полейте сливочным маслом или сметаной.

Советы

  • Для вареников берите не кислый, но жирный творог.
  • Не переваривайте, вынимайте, как только всплывут, иначе вкус будет не тот.
  • Такие вареники можно заготовить впрок и заморозить, чтобы утром не тратить время на приготовление.

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Дата публикации
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