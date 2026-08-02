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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
18
Время на прочтение
2 мин

Ленивые вареники с вишней и нежным творожным тестом: интересный рецепт

Есть блюда, которые одним лишь ароматом возвращают в детство. Ленивые вареники — как раз из таких. Их любят за простоту, нежность и тот самый домашний вкус, который ассоциируется с заботой и теплом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Комментарии
«Ленивые» вареники с вишней и нежным творожным тестом instagram.com/yummy.lera

«Ленивые» вареники с вишней и нежным творожным тестом instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Однако даже классические рецепты можно сделать более интересными. Фудблогер Valeriia Veligura предложила оригинальную версию знакомого блюда — ленивые вареники с ягодной начинкой внутри. Этот рецепт напоминает популярный лайфхак с «ленивыми пельменями», но теперь в сладком варианте. В результате получаются аккуратные творожные шарики с сюрпризом внутри — сочной вишней, которая придает приятную кислинку и делает вкус еще интереснее.

Ингредиенты

творог
450 г
сахар
30–45 г
соль
щепотка
кукурузный крахмал
25 г
вишни (можно использовать другие ягоды)
вода
мука
«Ленивые» вареники с вишней и нежным творожным тестом instagram.com/yummy.lera / © Instagram

«Ленивые» вареники с вишней и нежным творожным тестом instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала нужно смешать творог, сахар, соль и кукурузный крахмал.

  2. Массу хорошо перемешивают, чтобы она стала однородной.

  3. Далее из творожной массы берут примерно по 15 г, формируют шарики и добавляют внутрь вишню или другую ягоду.

  4. Однако есть важный кулинарный секрет: сформированные шарики обязательно нужно отправить в морозилку примерно на 60 минут. Именно этот этап помогает вареникам лучше держать форму во время приготовления.

  5. После охлаждения начинается необычный этап. Шарики нужно окунуть в воду, обвалять в муке и повторить этот процесс трижды.

  6. В конце каждый шарик стоит немного прокрутить в руках, благодаря чему тесто становится плотнее, а форма вареников получается более ровной и аккуратной.

  7. Готовые шарики опускают в подсоленную кипящую воду.

  8. После того как вареники всплывут на поверхность, их нужно варить ещё примерно 3 минуты.

  9. Во время варки важно периодически осторожно перемешивать вареники, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли и сохранили красивую форму.

Подача

Когда вареники готовы, их нужно смазать сливочным маслом, а дальше — самая приятная часть: подача на стол. Лучше всего они сочетаются со сметаной, свежими ягодами, ягодным соусом и любимыми добавками к творожным блюдам.

Нежное творожное тесто, сливочная текстура и ягодная начинка внутри создают тот самый баланс, когда простое домашнее блюдо приобретает современный вид.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
18
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