Ленивые вареники с вишней и нежным творожным тестом: интересный рецепт

«Ленивые» вареники с вишней и нежным творожным тестом instagram.com/yummy.lera / © Instagram

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Однако даже классические рецепты можно сделать более интересными. Фудблогер Valeriia Veligura предложила оригинальную версию знакомого блюда — ленивые вареники с ягодной начинкой внутри. Этот рецепт напоминает популярный лайфхак с «ленивыми пельменями», но теперь в сладком варианте. В результате получаются аккуратные творожные шарики с сюрпризом внутри — сочной вишней, которая придает приятную кислинку и делает вкус еще интереснее.

Ингредиенты творог 450 г сахар 30–45 г соль щепотка кукурузный крахмал 25 г вишни (можно использовать другие ягоды) вода мука

«Ленивые» вареники с вишней и нежным творожным тестом instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготовление

Сначала нужно смешать творог, сахар, соль и кукурузный крахмал. Массу хорошо перемешивают, чтобы она стала однородной. Далее из творожной массы берут примерно по 15 г, формируют шарики и добавляют внутрь вишню или другую ягоду. Однако есть важный кулинарный секрет: сформированные шарики обязательно нужно отправить в морозилку примерно на 60 минут. Именно этот этап помогает вареникам лучше держать форму во время приготовления. После охлаждения начинается необычный этап. Шарики нужно окунуть в воду, обвалять в муке и повторить этот процесс трижды. В конце каждый шарик стоит немного прокрутить в руках, благодаря чему тесто становится плотнее, а форма вареников получается более ровной и аккуратной. Готовые шарики опускают в подсоленную кипящую воду. После того как вареники всплывут на поверхность, их нужно варить ещё примерно 3 минуты. Во время варки важно периодически осторожно перемешивать вареники, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли и сохранили красивую форму.

Подача

Когда вареники готовы, их нужно смазать сливочным маслом, а дальше — самая приятная часть: подача на стол. Лучше всего они сочетаются со сметаной, свежими ягодами, ягодным соусом и любимыми добавками к творожным блюдам.

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Нежное творожное тесто, сливочная текстура и ягодная начинка внутри создают тот самый баланс, когда простое домашнее блюдо приобретает современный вид.

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