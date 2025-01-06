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Ленивый "Наполеон": быстрый рецепт из готового теста

Ленивый "Наполеон": быстрый рецепт из готового теста

Ленивый Наполеон: быстрый рецепт из готового теста / Фото: www.credits

"Наполеон" – классический торт, который не теряет популярности среди ценителей сладкого. Его коржи и нежный заварной крем покоряют с первого куска.

Если у вас мало времени на приготовление традиционного десерта, воспользуйтесь рецептом "Ленивого Наполеона". На странице maggtasty поделились секретом создания этого быстрого десерта, используя готовое тесто фило.

Ингредиенты

Тесто фило
1 пачка
Молоко
500 мл
Яйца
4 шт.
Сахар
150 г
Мука
40 г
Ванильный сахар
10 г

Приготовление

  1. Перед началом приготовления разморозьте тесто фило при комнатной температуре. Важно не вынимать его из пакета, чтобы тесто осталось свежим и не пересыхало.
  2. Каждое письмо теста нужно запечь. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выкладывайте тесто на противень, застеленный пергаментом и запекайте каждый лист примерно по 1 минуте. Готовые коржи должны быть румяными и хрустящими.
  3. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром, ванильным сахаром и мукой.
  4. Постепенно вливайте молоко, тщательно размешивая, чтобы избежать комочков.
  5. Перелейте смесь в кастрюлю и варите на маленьком огне постоянно помешивая.
  6. Как только крем загустеет, снимите его с огня и оставьте охлаждаться.
  7. Отложите несколько лепешек (1-2 шт.) для украшения. Их нужно измельчить в крошку – это станет завершающим штрихом вашего десерта.
  8. Покройте каждый корж заварным кремом, укладывая слои друг на друга. Последний слой тщательно смажьте кремом и посыпьте сверху подготовленными крошками.

Советы:

  • Тесто фило является отличным выбором для этого десерта благодаря своей легкости и хрусткости. Но если его нет под рукой, можно попробовать слоеное дрожжевое тесто.
  • Чтобы торт хорошо пропитался, оставьте его в холодильнике на несколько часов перед подачей.
  • Для украшения можно добавить измельченные орехи или свежие ягоды, что сделает десерт еще более изысканным.
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"Ленивый Наполеон" — это настоящая находка для тех, кто желает приготовить что-то вкусное, но не тратить много времени. Его нежный вкус и аромат ванили с молоком придутся по душе как детям, так и взрослым. Простота приготовления позволяет создать настоящий кулинарный шедевр даже новичкам.

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