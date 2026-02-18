ТСН в социальных сетях

Рецепты
313
2 мин

Ленивый "Наполеон в банке" — рецепт десерта, который можно приготовить за пару минут

Когда хочется легендарного «Наполеона», но без раскатывания коржей, духовки и кухонного хаоса, на помощь приходит ленивый вариант в банке. Простой, нежный и домашний десерт, который легко готовится из доступных ингредиентов.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час. 20 мин.
230 ккал
Ленивый "Наполеон в банке" tiktok.com_@bude_smachno_razom

«Наполеон» — торт с историей, но и с репутацией одного из самых сложных в приготовлении. Именно поэтому современная кухня все чаще ищет легкие альтернативы классическим рецептам, как один из тех, о которых рассказало издание Будет вкусно вместе.

Ленивый «Наполеон в банке» — это о комфорте, скорости и удовольствии без компромиссов. Минимум усилий, максимум нежного крема и хрустящего печенья. Идеальный вариант для вечера после работы, неожиданных гостей или просто для себя.

Ингредиенты

печенье "ушки"
100 г
молоко
300 мл
ванильный сахар
1 пакетик
сахар
50 г
яйцо (желток)
1 шт.
кукурузный крахмал
1 ст. л

Приготовление

  1. В миске смешайте желток, ванильный сахар и кукурузный крахмал.

  2. Перемешайте до однородности и добавьте 100 мл холодного молока.

  3. 200 мл молока подогрейте с сахаром на плите, однако не доводите до кипения.

  4. Тонкой струйкой влейте яичную смесь и постоянно помешивайте венчиком.

  5. Варите крем 5-7 мин до загустения, затем снимите с огня. Именно постоянное помешивание — ключ к идеально текстуре без комочков.

  6. Пока крем еще теплый, выкладывайте в банку (это может быть стеклянная банка, креманка или даже чашка — главное, чтобы было удобно есть ложкой.) слои печенья и крема. Повторяйте, пока не заполните емкость.

  7. Верх украсьте измельченной крошкой печенья.

  8. Оставьте десерт при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Идеально — на ночь, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом и стало нежным, как у классического «Наполеона».

Ленивый «Наполеон в банке» — это пример того, как классика может быть адаптирована к современному ритму жизни. Нежный крем, знакомый вкус и никакого кухонного стресса. Это десерт об удовольствии, простоте и любви к себе. Потому что иногда лучший план на вечер — это баночка сладкого счастья в холодильнике.

313
