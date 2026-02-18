- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 313
- Время на прочтение
- 2 мин
Ленивый "Наполеон в банке" — рецепт десерта, который можно приготовить за пару минут
Когда хочется легендарного «Наполеона», но без раскатывания коржей, духовки и кухонного хаоса, на помощь приходит ленивый вариант в банке. Простой, нежный и домашний десерт, который легко готовится из доступных ингредиентов.
«Наполеон» — торт с историей, но и с репутацией одного из самых сложных в приготовлении. Именно поэтому современная кухня все чаще ищет легкие альтернативы классическим рецептам, как один из тех, о которых рассказало издание Будет вкусно вместе.
Ленивый «Наполеон в банке» — это о комфорте, скорости и удовольствии без компромиссов. Минимум усилий, максимум нежного крема и хрустящего печенья. Идеальный вариант для вечера после работы, неожиданных гостей или просто для себя.
Ингредиенты
- печенье "ушки"
- 100 г
- молоко
- 300 мл
- ванильный сахар
- 1 пакетик
- сахар
- 50 г
- яйцо (желток)
- 1 шт.
- кукурузный крахмал
- 1 ст. л
Приготовление
В миске смешайте желток, ванильный сахар и кукурузный крахмал.
Перемешайте до однородности и добавьте 100 мл холодного молока.
200 мл молока подогрейте с сахаром на плите, однако не доводите до кипения.
Тонкой струйкой влейте яичную смесь и постоянно помешивайте венчиком.
Варите крем 5-7 мин до загустения, затем снимите с огня. Именно постоянное помешивание — ключ к идеально текстуре без комочков.
Пока крем еще теплый, выкладывайте в банку (это может быть стеклянная банка, креманка или даже чашка — главное, чтобы было удобно есть ложкой.) слои печенья и крема. Повторяйте, пока не заполните емкость.
Верх украсьте измельченной крошкой печенья.
Оставьте десерт при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Идеально — на ночь, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом и стало нежным, как у классического «Наполеона».
Ленивый «Наполеон в банке» — это пример того, как классика может быть адаптирована к современному ритму жизни. Нежный крем, знакомый вкус и никакого кухонного стресса. Это десерт об удовольствии, простоте и любви к себе. Потому что иногда лучший план на вечер — это баночка сладкого счастья в холодильнике.