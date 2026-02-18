Ленивый "Наполеон в банке" tiktok.com_@bude_smachno_razom

Реклама

«Наполеон» — торт с историей, но и с репутацией одного из самых сложных в приготовлении. Именно поэтому современная кухня все чаще ищет легкие альтернативы классическим рецептам, как один из тех, о которых рассказало издание Будет вкусно вместе.

Ленивый «Наполеон в банке» — это о комфорте, скорости и удовольствии без компромиссов. Минимум усилий, максимум нежного крема и хрустящего печенья. Идеальный вариант для вечера после работы, неожиданных гостей или просто для себя.

Ингредиенты печенье "ушки" 100 г молоко 300 мл ванильный сахар 1 пакетик сахар 50 г яйцо (желток) 1 шт. кукурузный крахмал 1 ст. л

Приготовление

В миске смешайте желток, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Перемешайте до однородности и добавьте 100 мл холодного молока. 200 мл молока подогрейте с сахаром на плите, однако не доводите до кипения. Тонкой струйкой влейте яичную смесь и постоянно помешивайте венчиком. Варите крем 5-7 мин до загустения, затем снимите с огня. Именно постоянное помешивание — ключ к идеально текстуре без комочков. Пока крем еще теплый, выкладывайте в банку (это может быть стеклянная банка, креманка или даже чашка — главное, чтобы было удобно есть ложкой.) слои печенья и крема. Повторяйте, пока не заполните емкость. Верх украсьте измельченной крошкой печенья. Оставьте десерт при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Идеально — на ночь, чтобы печенье хорошо пропиталось кремом и стало нежным, как у классического «Наполеона».

Ленивый «Наполеон в банке» — это пример того, как классика может быть адаптирована к современному ритму жизни. Нежный крем, знакомый вкус и никакого кухонного стресса. Это десерт об удовольствии, простоте и любви к себе. Потому что иногда лучший план на вечер — это баночка сладкого счастья в холодильнике.