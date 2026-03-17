Рецепты
15
1 мин

Ленивый пирог из лаваша на сковороде: очень простой рецепт

Необычный, быстрый и простой пирог, который получается всегда. Замените тесто обычным лавашем, и сырный вкус пирога никого не оставит равнодушным.

Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
236 ккал
Подайте на завтрак, ужин или в качестве перекуса.

Ингредиенты

лаваш тонкий
2 шт.
яйца куриные
3 шт.
молоко
80 мл
брынза
150 г
твердый сыр
200 г
масло сливочное
зелень (укроп, петрушка)
соль

  1. Лаваш скрутите в рулет, и нарежьте ножом на тонкие полоски.

  2. Брынзу, твердый сыр натрите на крупную терку.

  3. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  4. Яйца взбейте венчиком.

  5. В миске соедините лаваш, яйца, влейте молоко, добавьте брынзу, сыр твердый, зелень, слегка посолите и перемешайте.

  6. Сковороду смажьте сливочным маслом, разогрейте, выложите массу и распределите ее по всей поверхности, накройте крышкой и жарьте 5 минут, затем при помощи тарелки, переверните на другую сторону и готовьте еще 3 минуты.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

  • Сковороду, смажьте щедро сливочным маслом.

