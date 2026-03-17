Ленивый пирог из лаваша на сковороде: очень простой рецепт
Необычный, быстрый и простой пирог, который получается всегда. Замените тесто обычным лавашем, и сырный вкус пирога никого не оставит равнодушным.
Подайте на завтрак, ужин или в качестве перекуса.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- яйца куриные
- 3 шт.
- молоко
- 80 мл
- брынза
- 150 г
- твердый сыр
- 200 г
- масло сливочное
-
- зелень (укроп, петрушка)
-
- соль
-
Лаваш скрутите в рулет, и нарежьте ножом на тонкие полоски.
Брынзу, твердый сыр натрите на крупную терку.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Яйца взбейте венчиком.
В миске соедините лаваш, яйца, влейте молоко, добавьте брынзу, сыр твердый, зелень, слегка посолите и перемешайте.
Сковороду смажьте сливочным маслом, разогрейте, выложите массу и распределите ее по всей поверхности, накройте крышкой и жарьте 5 минут, затем при помощи тарелки, переверните на другую сторону и готовьте еще 3 минуты.
Советы:
Сыр используйте любой.
Сковороду, смажьте щедро сливочным маслом.