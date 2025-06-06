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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин

Ленивый яблочный штрудель: рецепт десерта к чаю

Если у вас совсем нет времени, но хочется порадовать родных домашней выпечкой — этот рецепт именно для вас.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Ленивый яблочный штрудель: рецепт вкусности к чаю

Ленивый яблочный штрудель: рецепт вкусности к чаю / © Credits

Ленивый яблочный штрудель готовится просто, не требует раскачивания теста или долгого ожидания, а смакует так, словно вы только что вытащили его из австрийской пекарни. Идеальный вариант для завтрака или уютного вечера с чашкой чая, а о рецепте рассказали на странице mamanata.food.

Ингредиенты

Яйцо
1 шт.
Теплая вода
200 мл
Сахар
5 ст. л
Ванильный сахар
1ч. л
Влажные дрожжи
12г
Масло
2 ст.
Соль
Пшеничная мука
300г
Яблоки
2–3шт.
Сахарная пудра
Корица

Приготовление

  1. В большую миску вбейте яйцо. Добавьте теплую (негорячую!) воду, раскрошенные дрожжи, сахар, ванильный сахар, масло и щепотку соли. Хорошо перемешайте венчиком до однородности.

  2. Постепенно добавляйте просеянную муку и продолжайте помешивать. Должно получиться вязкое, не слишком густое тесто — почти как на оладьи.

  3. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками или натрите на большой терке. Добавьте их к тесту и тщательно перемешайте ложкой. По желанию можно всыпать немного корицы — она подчеркнет вкус и аромат десерта.

  4. Противень застелите пергаментом и смажьте его маслом. Выложите тесто с яблоками на середину формы и разровняйте ложкой.

  5. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 190°C около 30–40 мин или до румяной корочки.

  6. Когда достанете из духовки, дайте штруделю немного остыть. Затем присыпьте сахарной пудрой — так десерт будет выглядеть более аппетитно.

Советы

  • Не стоит добавлять слишком много яблок — они могут сделать тесто слишком влажным и оно не пропечется.

  • Для дополнительного вкуса можно добавить изюм, измельченные орехи или даже немного лимонной цедры.

Этот ленивый яблочный штрудель — не только быстрое в приготовлении, но и настоящее спасение, когда хочется домашнего уюта без долгих часов на кухне. Он хорошо подходит как теплым, так и холодным, особенно с шариком ванильного мороженого или ложечкой сметаны.

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