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Ленивый яблочный штрудель: рецепт десерта к чаю
Если у вас совсем нет времени, но хочется порадовать родных домашней выпечкой — этот рецепт именно для вас.
Ленивый яблочный штрудель готовится просто, не требует раскачивания теста или долгого ожидания, а смакует так, словно вы только что вытащили его из австрийской пекарни. Идеальный вариант для завтрака или уютного вечера с чашкой чая, а о рецепте рассказали на странице mamanata.food.
Ингредиенты
- Яйцо
- 1 шт.
- Теплая вода
- 200 мл
- Сахар
- 5 ст. л
- Ванильный сахар
- 1ч. л
- Влажные дрожжи
- 12г
- Масло
- 2 ст.
- Соль
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- Пшеничная мука
- 300г
- Яблоки
- 2–3шт.
- Сахарная пудра
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- Корица
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Приготовление
В большую миску вбейте яйцо. Добавьте теплую (негорячую!) воду, раскрошенные дрожжи, сахар, ванильный сахар, масло и щепотку соли. Хорошо перемешайте венчиком до однородности.
Постепенно добавляйте просеянную муку и продолжайте помешивать. Должно получиться вязкое, не слишком густое тесто — почти как на оладьи.
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками или натрите на большой терке. Добавьте их к тесту и тщательно перемешайте ложкой. По желанию можно всыпать немного корицы — она подчеркнет вкус и аромат десерта.
Противень застелите пергаментом и смажьте его маслом. Выложите тесто с яблоками на середину формы и разровняйте ложкой.
Выпекайте в разогретой духовке при температуре 190°C около 30–40 мин или до румяной корочки.
Когда достанете из духовки, дайте штруделю немного остыть. Затем присыпьте сахарной пудрой — так десерт будет выглядеть более аппетитно.
Советы
Не стоит добавлять слишком много яблок — они могут сделать тесто слишком влажным и оно не пропечется.
Для дополнительного вкуса можно добавить изюм, измельченные орехи или даже немного лимонной цедры.
Этот ленивый яблочный штрудель — не только быстрое в приготовлении, но и настоящее спасение, когда хочется домашнего уюта без долгих часов на кухне. Он хорошо подходит как теплым, так и холодным, особенно с шариком ванильного мороженого или ложечкой сметаны.