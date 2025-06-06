Ленивый яблочный штрудель: рецепт десерта к чаю

Ленивый яблочный штрудель: рецепт вкусности к чаю / © Credits

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Ленивый яблочный штрудель готовится просто, не требует раскачивания теста или долгого ожидания, а смакует так, словно вы только что вытащили его из австрийской пекарни. Идеальный вариант для завтрака или уютного вечера с чашкой чая, а о рецепте рассказали на странице mamanata.food.

Ингредиенты Яйцо 1 шт. Теплая вода 200 мл Сахар 5 ст. л Ванильный сахар 1ч. л Влажные дрожжи 12г Масло 2 ст. Соль Пшеничная мука 300г Яблоки 2–3шт. Сахарная пудра Корица

Приготовление

В большую миску вбейте яйцо. Добавьте теплую (негорячую!) воду, раскрошенные дрожжи, сахар, ванильный сахар, масло и щепотку соли. Хорошо перемешайте венчиком до однородности. Постепенно добавляйте просеянную муку и продолжайте помешивать. Должно получиться вязкое, не слишком густое тесто — почти как на оладьи. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками или натрите на большой терке. Добавьте их к тесту и тщательно перемешайте ложкой. По желанию можно всыпать немного корицы — она подчеркнет вкус и аромат десерта. Противень застелите пергаментом и смажьте его маслом. Выложите тесто с яблоками на середину формы и разровняйте ложкой. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 190°C около 30–40 мин или до румяной корочки. Когда достанете из духовки, дайте штруделю немного остыть. Затем присыпьте сахарной пудрой — так десерт будет выглядеть более аппетитно.

Советы

Не стоит добавлять слишком много яблок — они могут сделать тесто слишком влажным и оно не пропечется.

Для дополнительного вкуса можно добавить изюм, измельченные орехи или даже немного лимонной цедры.

Этот ленивый яблочный штрудель — не только быстрое в приготовлении, но и настоящее спасение, когда хочется домашнего уюта без долгих часов на кухне. Он хорошо подходит как теплым, так и холодным, особенно с шариком ванильного мороженого или ложечкой сметаны.