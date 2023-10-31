Лента из огурца: повар удивил необычным кулинарным лайфхаком

Для этого застелите махровым полотенцем край стола, на него положите параллельно две гладкие спицы на расстоянии длины огурца. У огурца предварительно обрежьте концы. Затем положите огурец перпендикулярно между спицами, чтобы зафиксировать овощ. Ведущей рукой возьмите нож, обоприте на спицы и осторожно нарезайте. При этом положите другую руку на огурец и одновременно перекатывайте его по направлению среза. У вас должна получиться тонкая широкая лента.

Чтобы все удалось, старайтесь делать движения синхронно, не торопитесь и используйте острый нож с длинным лезвием. Также важно, чтобы огурец был ровным.

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