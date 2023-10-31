Лента из огурца: повар удивил необычным кулинарным лайфхаком

Повар одного из американских ресторанов показал, как нарезать огурец лентой.
Для этого застелите махровым полотенцем край стола, на него положите параллельно две гладкие спицы на расстоянии длины огурца. У огурца предварительно обрежьте концы. Затем положите огурец перпендикулярно между спицами, чтобы зафиксировать овощ. Ведущей рукой возьмите нож, обоприте на спицы и осторожно нарезайте. При этом положите другую руку на огурец и одновременно перекатывайте его по направлению среза. У вас должна получиться тонкая широкая лента.
Чтобы все удалось, старайтесь делать движения синхронно, не торопитесь и используйте острый нож с длинным лезвием. Также важно, чтобы огурец был ровным.
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