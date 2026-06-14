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Лепешки из лаваша с адыгейским сыром
Это сочная, хрустящая закуска подойдет для легкого перекуса или дополнения к основному блюду. Отлично сочетается со свежими овощами или сметаной.
Готовится блюдо буквально за считанные минуты. Для его приготовления измельченный сыр смешайте с зеленью, яйцом, заверните в лаваш, обжарьте на сковороде и подайте горячим прямо со сковороды.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- яйца куриные
- 1 шт.
- адыгейский сыр
- 300 г
- чеснок
- 2 зубчика
- сливочное масло
- 15 г
- растительное масло
- 1 ст. л.
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
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- перец черный молотый
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- соль
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Адыгейский сыр натрите на крупную терку.
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Для начинки: в миске смешайте яйцо, адыгейский сыр, чеснок, зелень, перец черный молотый и соль.
Разверните лаваш и нарежьте на длинные широкие полосы.
На край каждой полосы выложите 1-2 столовые ложки начинки и заверните лаваш треугольником, полностью закрывая начинку со всех сторон.
В сковороде на среднем огне, разогрейте сливочное и растительное масло, выложите лепешки из лаваша и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.