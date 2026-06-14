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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Лепешки из лаваша с адыгейским сыром

Это сочная, хрустящая закуска подойдет для легкого перекуса или дополнения к основному блюду. Отлично сочетается со свежими овощами или сметаной.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Комментарии
Лепешки из лаваша с адыгейским сыром

Лепешки из лаваша с адыгейским сыром / © Credits

Готовится блюдо буквально за считанные минуты. Для его приготовления измельченный сыр смешайте с зеленью, яйцом, заверните в лаваш, обжарьте на сковороде и подайте горячим прямо со сковороды.

Ингредиенты

лаваш тонкий
2 шт.
яйца куриные
1 шт.
адыгейский сыр
300 г
чеснок
2 зубчика
сливочное масло
15 г
растительное масло
1 ст. л.
зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
перец черный молотый
соль

  1. Адыгейский сыр натрите на крупную терку.

  2. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  3. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  4. Для начинки: в миске смешайте яйцо, адыгейский сыр, чеснок, зелень, перец черный молотый и соль.

  5. Разверните лаваш и нарежьте на длинные широкие полосы.

  6. На край каждой полосы выложите 1-2 столовые ложки начинки и заверните лаваш треугольником, полностью закрывая начинку со всех сторон.

  7. В сковороде на среднем огне, разогрейте сливочное и растительное масло, выложите лепешки из лаваша и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
52
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